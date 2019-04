Voici l'agenda des principaux événements sportifs du week-end du vendredi 5 au dimanche 7 avril 2019 (Photo d'illustration rb/www.ipreunion.com)

Football : 4ème journée de R1

La 4ème journée du championnat R1 aura lieu dimanche à 16h00.

AS Excelsior - Trois Bassins FC

AF Saint Louis - Saint Pauloise FC

Capricorne - AS Sainte Suzanne

US Sainte Marienne - Saint Louisienne

Jeanne d’Arc - Saint Denis FC

Tamponnaise - AS Marsouins

SDEFA - JS Saint Pierroise

Handball : 21ème journée de D1

La 21ème journée de D1 masculine aura lieu ce vendredi à 21h15 :

Lasours – JSB

Ste Marie – Tampon

Chateau Morange – Cressonnière

St Pierre – Joinville

Saline – Possession (samedi 20h30)

HBCED – Bois de Nèfles (dimanche 17h00)

Rugby : 5ème journée honneur

La 5ème journée du championnat honneur est programmée pour ce samedi à partir de 18h00 :

XV Dionysien – ESRC

Chaudron – Port

ESRC² – St Pierre

Tampon – St Gilles

Basket-ball : 8ème journée de poule des As

Côté féminin, on jouera pour le compte de la 8ème journée de la poule des As samedi à 18h30, sans le COM qui sera au repos :

Ste Marie – Port

Tamponnaise - BCD

Volleyball : Demi-finales aller

Les demi finales aller du championnat R1 auront lieu cette fin de semaine.

Côté masculin, le derby dionysien entre St Denis et le SDOVB aura lieu vendredi à 20h30 puis la rencontre Aigles Blancs – TGV se fera samedi à 20h00.

Côté féminin, on jouera samedi soir à partir de 19h00 avec St Denis – TGV puis St Pierre – SDOVB.

Cyclisme: Grand Prix de la ville de Petite Ile

Le CCPI organise ce dimanche le grand prix de Petite Ile sur un circuit de 4,8km dans les rues de la ville. Le départ sera donné à 15h30 après les courses jeunes pour une épreuve de 1h30 + 2 tours.

Trail : St Jo trail des 2 rivières

Le SPAC2S organise un trail de 62km et 2700m de dénivelé positif, ce samedi à Saint Joseph, départ à 5h00 du gymnase Ganofsky, où sera également jugée l'arrivée. Les coureurs se dirigeront vers Grand Galet, le Cap Blanc, la Plaine des Sables et Foc Foc (mi course). Ils emprunteront ensuite les sentiers de l'Oratoire Ste Thérèse, du Piton Textor pour se diriger vers la rivière des Remparts via le Nez de Boeuf et retourner à St Joseph via la piste 4x4. Les coureurs pourront opter pour la formule en relais (2x31km) avec passage de témoin à Foc Foc.

Trail : Boucle de Bassin Vital

BNA organise sa traditionnelle boucle de Bassin Vital ce dimanche à St Paul. Le départ sera donné à 7h00 du stade de Savannah pour 22,5km et 1000m de dénivelé positif via les hauts de St Paul. Les coureurs pourront également opter pour la formule duo relais avec passage de témoin au ravitaillement de Bel Air, km14. 700 coureurs sont attendus pour l’événement.

Triathlon : Championnat régional de duathlon

Le CTBP organise ce dimanche le championnat régional de duathlon entre Bras Panon et Salazie. Les concurrents effectueront 5,3km de course à pied dans Bras Panon avant d'enfourcher leur vélo pour 30km en direction de Salazie où ils effectueront la seconde course à pied de 4,6km avant d'arriver au stade de Hellbourg. Le départ sera donné à 8h00 du stade Paul Moreau.

Moto: 4ème manche de MX

Ce dimanche aura lieu la 4ème journée du championnat régional de motocross 2019 organisée par le MX421, sur le circuit Lysette Dorseuil à La Rivière St-Louis. Les essais débuteront à 7h30, la 1ère manche à 9h30, la seconde manche à 13h45 et enfin la 3ème manche (MX1) à 16h40.

Auto: Rallye RS Sport – NTR

Le premier rallye de la saison aura lieu ce week end dans l'ouest à Etang Salé et St Leu. Il se déroulera sur une seule journée, samedi avec un premier départ à 13h30. Six épreuves spéciales sont au programme pour un total de 39,75km: le Cap (1-3-5) et les Canots (2-4-6), qui seront à répéter 3 fois chacune.

Surf: 1ère manche du World Tour

La 1ère manche du World Tour a débuté cette semaine sur la Gold Coast australienne. Pour une fois, le spot de Snapper n'a pas été retenu et c'est à D-bah que se déroule la compétition. Les Réunionnais Jérémy Florès et Johanne Defay y débutent leur saison.

Florès a passé sans encombre le 1er tour avant de caler au 3ème contre l'Américain Conner Coffin. De son côté, Defay a également passé le 1er tour facilement pour échapper aux repêchage et surfera à nouveau ce vendredi contre Coco Ho pour le 3ème tour.