Voici les principaux résultats sportifs du week-end

Football : 4ème journée de R1

La 4ème journée du championnat R1 a eu lieu dimanche à 16h00. Avec 14 points chacune, la St Pierroise, la Capricorne et la Jeanne d'arc occupent les 3 premières places du classement provisoire.

AS Excelsior - Trois Bassins FC 0-3

AF Saint Louis - Saint Pauloise FC 4-0

Capricorne - AS Sainte Suzanne 1-1

US Sainte Marienne - Saint Louisienne 2-1

Jeanne d’Arc - Saint Denis FC 2-1

Tamponnaise - AS Marsouins 3-0

SDEFA - JS Saint Pierroise 1-3

Handball : 21ème journée de D1

La 21ème journée de D1 masculine a eu lieu vendredi à 21h15. La Cressonnière, malgré une défaite, reste leader du classement devant St Pierre et Chateau Morange. Le Tampon est 4ème, sous la menace de la JSB, battue par Lasours vendredi.

Lasours – JSB 35-29

Ste Marie – Tampon 22-24

Chateau Morange – Cressonnière 30-27

St Pierre – Joinville 39-23

Saline – Possession 31-25

HBCED – Bois de Nèfles 26-25

Basket-ball : 8ème journée de poule des As

Côté féminin, on jouait pour le compte de la 8ème journée de la poule des As samedi à 18h30, sans le COM qui était au repos. La Tamponnaise a enregistré un 7ème succès en autant de rencontres et domine seule le classement provisoire.

Ste Marie – Port 59-62

Tamponnaise – BCD 97-37

Volleyball : Demi-finales aller

Les demi finales aller du championnat R1 ont eu lieu en fin de semaine.

Côté masculin, St Denis a battu le SDOVB 3-2 et les Aigles Blancs ont été dominés par le TGV 1-3.

Côté féminin, St Denis a été battu par le TGV 1-3 et St Pierre par le SDOVB 0-3.

Les demi-finales retour auront lieu le week end prochain, avec match d'appui le dimanche en cas d'égalité.

Cyclisme: Grand Prix de la ville de Petite Ile

Le CCPI organisait ce dimanche le grand prix de Petite Ile sur un circuit de 4,8km dans les rues de la ville. Julien Chane Foc (CCSL) a remporté l'épreuve en 1h35'24 devant Sébastien Elma (VCSR) en 1h36'04 et Doriand Percrule (CCSL) en 1h37'44.

Trail : St Jo trail des 2 rivières

Le SPAC2S organisait un trail de 62km et 2700m de dénivelé positif via le volcan, la plaine des sables, le Textor et la rivière des remparts, ce samedi à Saint Joseph, départ à 5h00 du gymnase Ganofsky, où était également jugée l'arrivée. Pour la 3ème fois, Jannick Séry a remporté l'épreuve. Il s'impose largement en 6h07 devant Johny Olivar en 6h20 et Joseph Robert en 6h45. Côté féminin, le podium se tient en 10 minutes : Sophie Martin l'emporte en 8h18 devant Cécile Ciman 8h25 et Emilie Maroteaux en 8h28. Presque 500 coureurs étaient au départ.

Trail : Boucle de Bassin Vital

BNA organisait sa traditionnelle boucle de Bassin Vital ce dimanche à St Paul avec près de 700 coureurs au départ. Romain Fontaine s'est imposé en 1h59 devant Fabrice Mithridate en 2h03 et Stéphane Odules en 2h06. Côté féminin, Claire Nédelec l'emporte en 2h27 devant Elodie Mithridate en 2h45 et Priscilla Nativel en 2h48.

Triathlon : Championnat régional de duathlon

Le CTBP organisait ce dimanche le championnat régional de duathlon entre Bras Panon et Salazie. Les concurrents effectuaient 5,3km de course à pied dans Bras Panon avant d'enfourcher leur vélo pour 30km en direction de Salazie où ils faisaient la seconde course à pied de 4,6km avant d'arriver au stade de Hellbourg. Fabien Céleste s'impose en 1h46 devant Anthony Céleste en 1h53'34 et Romain Glaudel en 1h53'39. Côté féminin, Lucile Vaquier s'impose en 2h25'06 devant Claire Godefroy en 2h25'20 et Louise De Bonhome en 2h31'40.

Moto: 4ème manche de MX

Ce dimanche a eu lieu la 4ème journée du championnat régional de motocross 2019 organisée par le MX421, sur le circuit Lysette Dorseuil à La Rivière St-Louis. Pascal Dorseuil s'est imposé devant le leader du championnat Guillaume Baillif. Romain Laurens a complété le podium.

Auto: Rallye RS Sport – NTR

Le premier rallye de la saison a eu lieu ce week end dans l'ouest à Etang Salé et St Leu. Il se déroulait sur une seule journée, samedi avec un premier départ à 13h30 et six épreuves spéciales au programme pour un total de 39,75km: le Cap (1-3-5) et les Canots (2-4-6). Thierry Law Long (Skoda Fabia) s'est imposé devant Damine Dorseuil (Ford Fiesta) et Gianni Baret (Skoda Fabia).

Haltérophilie: La sélection connue

Suite au championnat régional qui s'est tenu ce dimanche au gymnase des 2 canons à Saint Denis, Didier Leroux (CTR) a dévoilé la liste des 8 athlètes qualifiés pour les prochains championnats de France à la Ferté Milon du 8 au 10 juin prochain:

Deborah Virama Ch La Plaine

Neige Line Edmond Achmc St Paul

Stephanie Lauret Cfsp Sports

Chloe Begue Cf St Pierre Sports

Loane Payet Schm St Paul

Caroline Damour Cf St Pierre Sports

David Essob Schm St Paul

Etienne Essob Schm St Paul

Volleyball: 9ème manche Promovolley

La 9ème étape du championnat de volley loisir 2018-2019, a eu lieu ce dimanche à Bras Panon, complexe Paul Moreau en gymnase et sur le terrain de football.

En féminines, les locales de l'ALN Bras Panon créent la surprise en remportant leur étape devant une autre demi surprise, Alis Cayenne. Les filles de Bras Panon ont promis d'être à la prochaine pour leur 3ème participation de la saison. Les Saint-Paulettes complètent le podium devant Zembrocal, hors des 3 1ères place pour la seule fois cette saison. Au classement général, Zembrocal est toujours devant Saint-Paulettes et Amis Cayenne et VBSP Soleil malgré sa contreperformance du jour.

En Masculins, Avirons Jeunes 1, l'emporte à nouveau, cette fois-ci face à SMVB. VC Cilaos est 3ème devant l'autre équipe des Avirons qui s'installe.

Prochains rendez vous, la suite du championnat 2018-2019, le 5 mai à Cilaos.

Surf: 1ère manche du World Tour

La 1ère manche du World Tour a eu lieu la semaine dernière sur la Gold Coast australienne. Pour une fois, le spot de Snapper n'a pas été retenu et c'est à D-bah que s'est déroulée la compétition. Les Réunionnais Jérémy Florès et Johanne Defay y débutaient leur saison.

Florès a passé sans encombre le 1er tour avant de caler au 3ème contre l'Américain Conner Coffin. De son côté, Defay a également passé le 1er tour facilement pour échapper aux repêchage. Vendredi, elle a éliminé Coco Ho au 3ème tour pour s'offrir son premier quart de finale. Opposée ensuite à Carissa Moore, la Réunionnaise n'a pas trouvé les bonnes options et s'est inclinée logiquement. Elle termine 5ème de l'épreuve.

Surf: Longboard Pro Espinho

La Réunionnaise Alice Lemoigne a remporté la 1ère épreuve européenne de longboard sur le spot d'Espinho à Porto au Portugal. Dans des conditions peu évidentes, Lemoigne s'est offert les meilleurs totaux de chaque tour jusqu'en finale où elle a dominé la française Zoé Grospiron. La quadruple championne d'Europe commence donc bien la saison européenne avec ce premier succès.



sp/www.ipreunion.com