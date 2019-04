Voici l'agenda des principaux événements sportifs du week-end du vendredi 12 au dimanche 14 avril 2019 (Photo d'illustration rb/www.ipreunion.com)

Football : 5ème journée de R1

La 5ème journée du championnat R1 aura lieu dimanche à 16h00 :

Saint Louisienne - AS Excelsior

Trois Bassins FC - Tamponnaise

Saint Pauloise FC - SDEFA

AS Marsouins - Capricorne

AS Sainte Suzanne - AF Saint Louis

Saint Denis FC - US Sainte Marienne

JS Saint Pierroise - Jeanne d’Arc

Handball : 22ème journée de D1

La 22ème journée de D1 masculine aura lieu ce vendredi à 21h15.

JSB - Chateau Morange

Cressonnière - St Pierre

Joinville - Ste Marie

Possession - Lasours

Tampon - HBCED

Bois de Nèfles – Saline

Côté féminin, on jouera ce samedi à partir de 19h00 :

Port – St Pierre

JSB – St Denis

Cressonnière – Piton St Leu

Rivièroise – Tamponnaise

BDN – St Louis

Volleyball : Demi-finales retour

Les demi finales retour du championnat R1 auront lieu en fin de semaine.

Côté masculin, on jouera samedi à 19h30 : le SDOVB accueillera St Denis (St Denis - SDOVB 3-2 aller) et le TGV recevra les Aigles Blancs (Aigles blancs - TGV 1-3).

Côté féminin, on jouera samedi à partir de 17h30 : le TGV recevra St Denis (St Denis - TGV 1-3) et le SDOVB accueillera St Pierre (St Pierre - SDOVB 0-3).

Les matchs d'appui se joueront dimanche en cas d'égalité.

Cyclisme: Championnat régional de contre-la-montre individuel

Le championnat régional de CLM aura lieu ce samedi au Port sur une boucle de 19km, départ et arrivée à la piscine. Les cadets et féminines ne feront que 8,8km. Le premier départ sera donné à 13h30 puis toutes les minutes selon le tirage au sort.

VTT : Cross country du Colorado

La 5ème manche de la coupe de la Réunion de VTT XC aura lieu ce dimanche au Colorado, organisée par l'ACPR, sur un tracé de 3,5km à parcourir plusieurs fois selon les catégories. Le premier départ sera donné à 8h30 pour les non licenciés, masters, minimes, féminines et VAE, suivis à 10h00 par les jeunes puis à 11h30 avec la course " élite ".

BMX : 4ème manche de phase finale

La 4ème manche de la phase finale de la coupe régionale de BMX aura lieu ce dimanche sur la piste de Champ Fleuri à Saint Denis. La journée commencera à 8h30 avec les essais pour débuter la compétition à 10h00 avec les 3 manches qualificatives puis les finales à 14h30.

Trail : La griffe du Diable

L'AAJM organise ce samedi un trail du côté du volcan, au Pas de Bellecombe, sous deux formats : un court de 16km et un 27km. Le départ sera donné à 7h00 pour tous les concurrents qui se dirigeront vers l'Oratoire puis la plaine des sables via le sentier Josémont Lauret puis le Pas de Bellecombe. Les coureurs des 27km poursuivront avec un aller retour au cratère Dolomieu.

Course à pied : 10km de Bras Panon

L'ACBP organise ses 10km ce samedi à 16h30 dans les rues de la ville. Le départ sera donné en face la quincaillerie et l'arrivée sera jugée devant la piscine. Cette course fait partie du challenge des 10km de la ligue.

Trail : Course Piton Patate

Le RCSD organise un trail court de 10km et 800m de dénivelé positif ce dimanche dans les hauteurs de Saint Denis, sur le site de Piton Patate. Le départ sera donné à 7h00 de Montgaillard puis les coureurs rejoindront Saint François et le site piton patate pour une boucle avant de revenir sur la zone de loisir où se situera l'arrivée.

Athlétisme: Meeting international de la Réunion

La Dominicaine organise un meeting ce samedi en soirée à partir de 16h00 et jusqu'à 21h15, au stade du Centenaire d'Etang Salé. Aux épreuves internationales se mêleront des épreuves régionales, UNSS et handisport. Au programme: 100 / 200 / 400 / 800 / 1000 / 1500 / 3000m, 400m haies, 4x200m, longueur, hauteur, perche et javelot.

Moto: 3ème manche de monobike

La 3ème manche du champonnat régional de monobike aura lieu ce dimanche sur la piste de la Jamaique de Saint Denis, organisée par le Team Podium. Pour le moment, William Weigel a remporté les deux manches précédentes et occupe seul la tête du classement provisoire.

Escalade: Marmailles Top Bloc

Ce dimanche, le club Escalade D’abord organise le Marmaille Top Bloc, compétition amicale pour les catégories Microbe /Poussin/Benjamin. Celle ci se déroulera dans la salle de Bloc “Basalte Evolution” Zone industrielle n°3 de Saint Pierre. La compétition commencera à 9h00.

Karaté: Championnat de la Réunion combats

La 2ème journée des Championnats de la Réunion combats qualificatifs se déroulera ce dimanche au dojo régional et concernera les catégories Pupilles, Minimes, Juniors. La pesée et le contrôle des passeports se fera à 8h pour les Pupilles, 9h pour les Minimes, 10h pour les Juniors.