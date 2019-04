Du 12 au 13 avril 2019 se sont déroulés les championnats de France jeunes en lutte gréco-romaine. Raymond Langlet et Théo Piffarelly ramènent respectivement un titre de champion de France et une médaille de bronze des championnats de France jeunes.

Organisés à Châlons-en-Champagne par le comité régional du Grand-Est, la compétition accueillait des lutteurs de trois catégories différentes. Deux athlètes réunionnais (sur les cinq engagés) se sont distingués en ajoutant chacun une médaille supplémentaire au palmarès de leurs clubs et du comité lutte Réunion.

Champion de France de la catégorie U-20 - 60 kg, Raymond Langlet a su exprimer pleinement son potentiel au fil de ses combats. Pensionnaire du pôle France de Dijon depuis trois ans, le lutteur originaire des Avirons a confirmé avec brio ses multiples podiums obtenus cette saison sur la scène internationale. Avec ce titre qui le place au sommet du classement national Raymond se tourne désormais vers la conquête européenne en espérant obtenir sa sélection pour les championnats d’Europe junior du 3 au 9 juin en Espagne.

Le deuxième réunionnais à ressortir médaillé de ces championnats nous vient de l’Entre-Deux. Théo Piffarelly monte sur la troisième marche du podium de la catégorie U-15 - 62 kg et remporte ainsi sa première médaille au niveau national. En structure de haut-niveau depuis deux ans à Saint-Joseph, Théo a concrétisé son dur labeur à l’entraînement en faisant preuve d’une grande ténacité face à ses adversaires.

Mais l’heure de la fête n’a pas encore sonnée pour le jeune entre-deusien. Il participera à un stage au pôle espoir de Font-Romeu jusqu’au 4 juin. Deux de ses camarades l’accompagneront lors de ce passage dans les Pyrénées orientales, Lefèvre Romuald et Raymond Morel, tous deux membres du Lutte club de Saint-Joseph. Déjà bien ancrés dans le fonctionnement de la lutte réunionnaise, ce genre d’échanges permet un enrichissement de toutes parts et facilite la détection des lutteurs les plus prometteurs.