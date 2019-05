Voici l'agenda des principaux événements sportifs du week-end du vendredi 10 au dimanche 12 mai 2019 (Photo d'illustration RB/Imaz Press Réunion)

Football : 8ème journée du championnat R1

La 8ème journée du championnat de R1 aura lieu dimanche après midi.

Excelsior – Ste Marie

Capricorne – St Denis

St Pauloise – Marsouins

SDEFA – Trois Bassins

Tamponnaise – Jeanne d'Arc

St Louis – St Louisienne

Ste Suzanne – St Pierroise

Basket-ball: Finales

Les finales aller des championnats seniors masculin et féminin auront lieu ce samedi au gymnase Nelson Mandela de St Pierre :

- à 18h30 la finale féminine : Tamponnaise – le Port

- à 20h30 la finale masculine : Tamponnaise – St Paul

Handball : Trophée de la ligue

Les trophées de la ligue auront lieu ce week end au gymnase Michel Debré de St André.

Samedi :

- 14h30 : St Pierre – HBCED

- 16h30 : Cressonnière – BDN

- 18h30 : Tamponnaise – Piton St Leu (filles)

- 20h30 : Port – BDN (filles)

Dimanche :

- 10h30 : Cressonnière – St Pierre (filles)

- 12h30 : St Denis – JSB (filles)

- 14h30 : Tampon – JSB

- 16h30 : Chateau Morange – Lasours

Cyclisme : Grand Prix de la Plaine des Palmistes

Le CVP organise son grand prix ce dimanche à la Plaine des Palmistes sur un circuit de 4,2km dans les rues de la ville. Les plus jeunes catégories s'élanceront à 8h30, suivies des féminines à 9h45, des pass et cadets à 11h00 puis des élites à 12h45 qui auront 22 tours (92km) à parcourir.

Cyclisme: Regroupement de la sélection pour les JIOI

La Commission Régionale de Cyclisme Traditionnel s’est réunie ce lundi 6 mai au Comité

Régional afin d’établir la sélection régionale pour participer aux Jeux des Iles de l’Océan Indien.

Les coureurs retenus sont :

* ARMAND Jean Denis S.M.V.C.

* CHAMAND Emmanuel V.C.S.D.

* ELMA Sébastien VCSR

* PERCRULE Doraiand C.C.S.L.

* RIVIERE Paul V.C.O.

* VATEL Arthur C.C.S.L.

* PAYET Aurélien C.C.B.

Ils seront regroupés ce samedi de 08H00 à 12H00 au CREPS de Saint-Paul.

Rugby: 1ère journée à 7

La 1ère journée du championnat de rugby à 7 aura lieu ce samedi. La poule A (St Paul – XV Dionysien – Chaudron – Le Port) se réunira au stade Abbe Dattas de St Denis et la poule B (ESRC – St Pierre – Tampon/JSB – St Gilles) se retrouvera à la Saline, de 16h00 à 19h00.

Trail: Royal Raid à l'île Maurice

Comme chaque année, de nombreux coureurs réunionnais seront à l'île Maurice ce samedi pour disputer le Royal Raid sous les 3 formats proposés: 15, 37 et 70km, entre le parc Casela dans l'ouest de l'île, à Bel Ombre. Les départs seront donnés à 5h00 pour les 70km, à 7h00 pour les 37km puis à 8h00 pour les 15km.

Moto: 6ème manche de MX

La 6ème manche du championnat de motocross aura lieu ce dimanche sur le circuit Pascal Ravenne de la ravine à Malheur à la Possession, organisé par le Team B2R. Les concurrents sont attendus à 6h30 pour les contrôles, les essais et enfin les 3 manches du jour. Romain Laurens, leader du championnat depuis la 1ère manche, compte 44 points d'avance sur Pascal Dorseuil second, et devrait logiquement s'offrir le titre cette année, sauf incident. Enfin, Guillaume Baillif, 3ème à seulement 9 points de Dorseuil; pourrait réaliser un beau coup en roulant à domicile ce dimanche...

Trail: Vertical Run 7

Les mais du trail organisent leur km vertical ce dimanche entre Grand Ilet et la Roche Ecrite, soit 2,6km pour 1000m de dénivelé. Les 300 coureurs attendus s'élanceront tour à tour en mode contre la montre à partir de 7h00. Pour rappel, les records masculin et féminin sont respectivement 35'36 (Alexis Sévennec 2015) et 47'24 (Julie Hoarau 2018).

Athlétisme: Championnat marteau masters

Le stade Marc Nasseau de St Denis accueillera ce samedi le championnat marteau masters de 15h00 à 18h30. Un concours de disque sera proposé pour toutes les catégories à partir de 15h00 puis s'en suivra le marteau à 16h30.

Athlétisme: Finale des Pointes d'Or

La finale des Pointes d'Or pour les catégories benjamins et minimes se déroulera ce dimanche sur le stade régional de la Petite Ile à partir de 9h00. Au programme, 50/80/100/200m haies, 50/100/1000m, marche, hauteur, longueur, triple saut, disque, poids, javelot, marteau. Les meilleurs jeunes seront qualifiés pour la finale nationale en métropole.

Karaté: First Indian Ocean Championship

Le KWF Réunion organise une compétition internationale de Kyokushin kumité & kata ce dimanche au gymnase de Champ Fleuri à Saint Denis, avec la présence de Shihan Antonio Pinero

et de Jean Paul Jacquot (Champion d’Europe). L'Ile Maurice, le Japon, l'Afrique du sud, l'Iran seront représentés.

Surf: Pro Zarautz

Les surfeurs réunionnais sont du côté du Pays Basque espagnol cette semaine, à Zarautz, pour disputer une épreuve du circuit qualifiactif dotée de 1500 points. Maxime Huscenot a passé sans encombre le 4ème tour, récompensé d'un 9,80 points sur sa meilleure vague! On attend désormais Jorgann Couzinet et Mathis Crozon pour la suite de ce même tour. En revanche, Adrien Toyon et Ugo Robin ont perdu au tour précédent.

Athlétisme: Saidy au Japon

Le coureur de la Dominicaine Frabrisio Saidy participe ce week end aux Relais Mondiaux à Yokohama au Japon avec les sélection tricolore. L'objectif sera de qualifier l'équipe de France pour les prochains championnats du Monde ainsi que pour les Jeux Olympiques de 2020 à Tokyo.

sp/www.ipreunion.com