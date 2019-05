Voici les principaux résultats sportifs du week-end du 11 et 12 mai 2019. (Photo d'illustration rb/www.ipreunion.com)

Football : 8ème journée du championnat R1

La 8ème journée du championnat de R1 a eu lieu dimanche après midi. La St Pierroise s'est contenté du minimum face à Ste Suzanne et conserve sa place de leader. Dans la rencontre entre le second et le 3ème du classement, l'avantage a tourné à Ste Marie désormais à 6 points de la tête.

Excelsior – Ste Marie 1-5

Capricorne – St Denis 1-2

St Pauloise – Marsouins 2-1

SDEFA – Trois Bassins 2-1

Tamponnaise – Jeanne d'Arc 0-0

St Louis – St Louisienne 2-1

Ste Suzanne – St Pierroise 0-1

Basket-ball: Finales

Les finales aller des championnats seniors masculin et féminin ont eu lieu ce samedi au gymnase Nelson Mandela de St Pierre :

- finale féminine : Tamponnaise – le Port 77-52

- finale masculine : Tamponnaise – St Paul 57-61

Handball : Trophée de la ligue

Les trophées de la ligue ont eu lieu ce week end au gymnase Michel Debré de St André.

Samedi :

- St Pierre – HBCED 44-39

- Cressonnière – BDN 33-31

- Tamponnaise – Piton St Leu (filles) reporté 14 mai

- Port – BDN (filles) 22-23

Dimanche :

- Cressonnière – St Pierre (filles) 32-30

- St Denis – JSB (filles) 23-22

- Tampon – JSB 32-29

- Chateau Morange – Lasours 28-18

Cyclisme : Grand Prix de la Plaine des Palmistes

Le CVP organisait son grand prix ce dimanche à la Plaine des Palmistes sur un circuit de 4,2km dans les rues de la ville. En l'absence de certains costauds du début de saison, le podium était plutôt ouvert : Julien Florance (SMVC) en a profité pour s'imposer en 2h23 devant Gaetan Rocher (VCE) en 2h24'20 et Paul Rivière (VCO) en 2h24'23. Une trentaine de coureurs étaient au départ seulement.

Trail: Royal Raid à l'île Maurice

Comme chaque année, de nombreux coureurs réunionnais étaient à l'île Maurice samedi pour disputer le Royal Raid sous les 3 formats proposés: 15, 37 et 70km, entre le parc Casela dans l'ouest de l'île, à Bel Ombre.

Sur les 70km, Jeannick Séry prend une belle seconde place en 6h02 derrière le Mauricien Simon Desvaux qui signe 5h51. Côté féminin, Danielle Séroc l'emporte en 8h30.

Sur les 37km, Didier Barret signe également une belle seconde place en 3h16 derrière Cédric Fleureton en 3h12. Côté féminin, Elodie Mithridate est seconde en 4h27 et Estelle Perrière 3ème en 4h32.

Moto: 6ème manche de MX

La 6ème manche du championnat de motocross a eu lieu ce dimanche sur le circuit Pascal Ravenne de la ravine à Malheur à la Possession, organisé par le Team B2R. Sans surprise, Guillaume Baillif a régné sur ses terres en remportant 2 des 3 courses du jour pour totaliser 72 points en fin de journée. Il devance Romain Laurens (63 pts) toujours leader du classement général. Enfin, Pascal Dorseuil prend la 3ème place du jouravec 60 points.

Trail: Vertical Run 7

Les amis du trail organisaient leur km vertical ce dimanche entre Grand Ilet et la Roche Ecrite, soit 2,6km pour 1000m de dénivelé. Pour cette 7ème édition, ils étaient peu nombreux au départ, avec seulement une centaine de coureurs et très peu de tête d'affiche. Ainsi, Nicolas Hoareau n'a pas eu d'adversité et s'est largement imposé en 40'34 devant Loic Dijoux en 46'00 et Melvin Payet en 46'03. Côté féminin, Julie Horeau signe une seconde victoire d'affilée mais n'améliore pas son record en 48'54. Elle devance Jennifer Sauvage en 54'35 et Coline Bandrabur en 55'24.

Athlétisme: Championnat marteau masters

Le stade Marc Nasseau de St Denis accueillait ce samedi le championnat marteau masters de 15h00 à 18h30, avec en parallèle un concours de disuqe:

Marteau (3 Kg) / VEF : 28m53 BOIS Nathalie Racing Club De Saint Denis VEF/65

Marteau (4 Kg) / VEF : 14m23 LONGIN Pascaline Ac Entente Nord Saint Denis VEF/73

Disque (1.0 Kg) / TCF : 34m15 BEGUE Laurianne Cs Saint Denis Athletisme ESF/99

Marteau (4 Kg) / TCF : 38m49 OUCENY Aurelie Us Pointe-des-galets SEF/89

Disque (1.5 Kg) / CAM: 22m72 MOINACHE Rayad Ca Sainte Marie CAM/02

Disque (2.0 Kg) / SEM : 48m78 JEANNET Nicaise Racing Club De Saint Denis SEM/90

Disque (1.0 Kg) / VEM : 20m83 BOIS Lucien Racing Club De Saint Denis VEM/57

Marteau (5 Kg) / VEM : 18m35 BOIS Lucien Racing Club De Saint Denis VEM/57

Marteau (6 Kg) / VEM : 19m83 CADERBY Georges-marie Cs Saint Denis Athletisme VEM/59

Athlétisme: Finale des Pointes d'Or

La finale des Pointes d'Or pour les catégories benjamins et minimes se déroulait ce dimanche sur le stade régional de la Petite Ile à partir de 9h00. Chez les benjamines, Elodie Longin (ACEN) l'emporte avec 114 points. En benjamins, victoire de Edgar Guigues (ACEN) avec 108 points. Chez les minimes, Lola Robert (St Paul) domine le classement féminin avec 116 points et Jayan Kessani Therinca (ACEN) l'emporte côté masculin avec 106 points.

Surf: Pro Zarautz

Les surfeurs réunionnais étaient du côté du Pays Basque espagnol la semaine dernière, à Zarautz, pour disputer une épreuve du circuit qualifiactif dotée de 1500 points. Maxime Huscenot a terminé second de l'épreuve, battu en finale par l'Espagnol Vicente Romero. Mathis Crozon s'est incliné en quarts de finale et termien 5ème de l'épreuve. Jorgann Couzinet s'est arrête au 4ème tour: alors qu'il tenait sa qualification au tour suivant, le Réunionnais a commis une interférence le privant ainsi de son second score... Enfin, Adrien Toyon et Ugo Robin ont perdu dès le 3ème tour.

Athlétisme: Saidy au Japon

Le coureur de la Dominicaine Frabrisio Saidy participait ce week end aux Relais Mondiaux à Yokohama au Japon avec la sélection tricolore. Avec une 1ère course en 3'04"11, l'équipe de France n'a pas accroché la finale A. Versée dans la finale B, les bleus réalisent finalement 3'02"99 et se qualifient ainsi pour les Mondiaux de Doha au Quatar. On notera que Fabrisio a couru son tour de piste lancé en 45"39...

Surf: Bali Protected

La 3ème manche du World Tour a débuté ce lundi sur le spot de Keramas à Bali. Le Réunionnais Jérémy Florès a pris la seconde place de sa série du 1er tour derrière l'Américain Conner Coffin. Il passe ainsi directement au 3ème tour. Côté féminin, Johanne Defay entre en compétition dans quelques minutes, face à l'Hawaiienne Malia Manuel et l'Australienne Macy Callaghan.