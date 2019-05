Voici l'agenda des principaux événements sportifs du week-end du vendredi 17 au dimanche 19 mai 2019. (Photo d'illustration rb/www.ipreunion.com)

Football : 9ème journée du championnat R1

La 9ème journée du championnat de R1 aura lieu dimanche après midi.

Ste Marie – Tamponnaise

Marsouins – Ste Suzanne

Jeanne d'arc – Capricorne

St Pierroise – Excelsior

St Louisienne – SDEFA

Trois Bassins – St Pauloise

St Denis – St Louis

Basket-ball: Finales

Les finales retour des championnats seniors masculin et féminin auront lieu ce samedi au gymnase Michel Debré de St André :

- finale féminine 18h00 : le Port - Tamponnaise (52-77 aller)

- finale masculine 20h00: St Paul – Tamponnaise (61-57 aller)



Handball : Trophée de la ligue

Les demi-finales du trophée de la ligue auront lieu ce dimanche au gymnase Michel Debré de St André.

11h30 : Cressonnière – BDN (dames)

13h30 : St Denis – Tamponnaise (dames)

15h30 : Tampon – St Pierre

17h30 : Cressonnière – Chateau Morange



Cyclisme : Championnat régional piste

Le championnat régional sur piste a débuté ce jeudi et se poursuit jusqu'à samedi, au vélodrome de Champ Fleuri à St Denis. Au programme ce vendredi, la vitesse individuelle à partir de 18h00 avec les 1er tours, les quarts de finale, les demi-finales puis les finales. Samedi, le programme sera plus chargé à partir de 9h00 : poursuite individuelle, scratch, course tempo, keirin et élimination.

VTT : 5ème manche de la coupe régionale de DH

La manche finale de la coupe régionale de descente aura lieu ce dimanche sur la piste de la Crête de St Joseph. Des reconnaissances sont programmées samedi également. Dimanche, la compétition commencera à 9h30, suivie de la 2nde et 3ème manche avec à chaque fois 40 minutes de pause entre. En théorie, Alex Cazet (ACPR) devrait remporter le classement final : il devance Théo Booy (ACPR) de 271 points et David Delassus (ACPR) de 285 points.

BMX : 6ème manche de phase finale

La 6ème manche de la phase finale de la coupe régionale aura lieu ce dimanche sur la piste de la ravine à Malheur de la Possession. Les essais débuteront à 8h30 suivis à 9h45 des 3 manches qualificatives, puis des finales à partir de 14h30.

Course à pied : 10km nocturnes de St Denis

L'ACEN organise ses 10km ce samedi à 20h00 dans les rues du chef lieu. Départ et arrivée se feront rue de la Victoire. Le parcours proposera deux boucles distinctes de 4 et 6km. Comme en 2018, l’ACEN soutient l’association Vaincre la Mucoviscidose en reversant une partie des frais d’inscriptions des coureurs (2€ /participant). Plus de 600 coureurs sont attendus pour l'évènement.

Trail: Pic Adam

L'association les Bretons 974 organise le trail du Pic Adam ce dimanche à St Denis. Le départ se fera à 7h00 du terrain de foot de Domenjod et l'arrivée sera jugée au stade de Bois de Nèfles, après une boucle de 25km dans les hauts de St Denis, autour du Pic Adam. 400 coureurs sont attendus au départ.

Moto: 4ème manche de monobike

Le Team Podium organise la 4ème manche du championnat régional de monobike ce dimanche à St Denis sur la piste de la Jamaique. La compétition débutera à 8h00.

Athlétisme: Championnat régional d'épreuves combinées

Le stade Marc Nasseau de St Denis accueillera samedi et dimanche le championnat régional d'épreuves combinées pour les catégories minimes, cadets, juniors, espoirs et séniors. Samedi, la compétition débutera à 14h30 et se poursuivra jusqu'à 21h00. Dimanche, elle commencera à 9h00 et se terminera vers 15h00. Des épreuves ouvertes seront également proposées: 100m, 800m et 400m samedi puis 200m et 1500m dimanche.

Escalade: Coupe du Monde bloc et coupe d'Europe vitesse

Les Réunionnais seront sur tous les fronts ce week end: Fanny GIBERT et Lucile SAUREL représenteront la Réunion lors de l’étape de Munich de la Coupe du Monde de Bloc en Allemagne, Téo PAYET et Manon LEBON , tout deux membres du club Austral Roc et Solène Moreau, ont été sélectionnés en équipe de France pour participer à l’étape de Mezzolombardo de la Coupe d’Europe de vitesse jeune en Italie.

Surf: Bali Protected

La 3ème manche du World Tour a débuté ce lundi sur le spot de Keramas à Bali. Le Réunionnais Jérémy Florès a pris la seconde place de sa série du 1er tour derrière l'Américain Conner Coffin. Il passe ainsi directement au 3ème tour. Côté féminin, Johanne Defay a facilement remporté son 1er tour face à l'Hawaiienne Malia Manuel et l'Australienne Macy Callaghan. En revanche, elle n'a pas réussi à venir à bout de la Costaricienne Brisa Hennessy au 3ème tour. La Réunionnaise termine donc à la 9ème place de l'épreuve, encore une fois, et réalise un début de saison mitigé.

Surf: Championnats du Monde de Longboard

La Réunionnaise Alice Lemoigne a été officiellement appelée en équipe de France cette semaine, aux côtés de Justine Dupont. Les deux tricolores représenteront la France aux championnats du monde de longboard ISA du 25 mai au 2 juin à Biarritz.