Marine Lecour Grandmaison et Juliette Rondet sont devenues championnes de France de beach wrestling ce samedi 18 mai 2019 à Balaruc-les-Bains, en Occitanie.

C’était une grande première pour les deux lutteuses réunionnaises et elles n’y sont pas allées de mains mortes. En plus d’être couronnées championnes de France 2019 dans leurs catégories respectives ( -60 kg pour Juliette, -70 kg pour Marine) elles y sont parvenues sans concéder un seul point à leurs adversaires.

Pour information, le beach wrestling est une variante de la lutte et ne suit pas exactement les mêmes règles que la discipline olympique. L’habituel tapis de lutte y est remplacé par un cercle en mousse posé à même le sable, la durée d’un match est écourtée à trois minutes au lieu de six, le match peut prendre fin au bout de trois points marqués, des modifications du règlement qui auraient pu troubler les deux sociétaires du Lutte Club de Saint-Joseph (LCSJ). " Cependant, chacun de leurs matchs a été une véritable démonstration de force avec son lot de prises spectaculaires " a indiqué le comité régional de lutte



En pleine expansion ces dernières années sur le plan national et international la beach wrestling attire de plus en plus de monde, la fédération française de lutte et des disciplines associées se félicite de l’évolution de cette pratique qui ajoute “dynamisme” et “peps” à la lutte française a ajouté la directrice technique nationale de la fédération, Virginie Thobor.



Qualifiées pour les Jeux méditerranéens de la plage Marine et Juliette se rendront à Patras (Grèce) du 25 au 30 août prochain.