Voici les principaux résultats sportifs du week-end du 18 et 19 mai 2019. (Photo d'illustration rb/www.ipreunion.com)

Football : 9ème journée du championnat R1

La 9ème journée du championnat de R1 a eu lieu dimanche après midi. La St Pierroise a connu sa première défaite de la saison face à l'Excelsior, actuel 3ème du classement, qui réalise ansi la meilleure opération de cette 9ème journée. Malheureusement, Ste Marie, second du championnat, n'a pu en profiter car battue par la Tamponnaise.

Ste Marie – Tamponnaise 0-2

Marsouins – Ste Suzanne 0-1

Jeanne d'arc – Capricorne 3-1

St Pierroise – Excelsior 1-3

St Louisienne – SDEFA 0-2

Trois Bassins – St Pauloise 2-0

St Denis – St Louis 2-0

Basket-ball: Finales

Les finales retour des championnats seniors masculin et féminin ont eu lieu ce samedi au gymnase Michel Debré de St André :

Dans la finale féminine, la Tamponnaise à confirmer sa victoire du match aller sur le Port (52-77 aller) en s'imposant 80 à 54 pour remporter le titre régional pour la 9ème année consécutive...

Dans la finale masculine, St Paul a battu Tamponnaise 63-57, comme lors du match aller (61-57 aller) et s'offre ainsi le titre régional pour la 3ème année consécutive.

Handball : Trophée de la ligue

Les demi-finales du trophée de la ligue ont eu lieu ce dimanche au gymnase Michel Debré de St André.

Cressonnière – BDN (dames) 28-25

St Denis – Tamponnaise (dames) 21-31

Tampon – St Pierre 28-27

Cressonnière – Chateau Morange 24-23

Cyclisme : Championnat régional piste

Le championnat régional sur piste a débuté jeudi et se poursuivait jusqu'à samedi, au vélodrome de Champ Fleuri à St Denis. Les champions 2019 homme et femme sont :

Course aux points : Frédéric Tréport (LBO2) et Kassandra Legros (VCSD)

200m lancés : Thomas Hoarau (CCB) et Camille Laugier (CCB)

Vitesse individuelle : Thomas Hoarau (CCB) et Camille Laugier (CCB)

Poursuite individuelle : Aurélien Payet (CCB) et Camille Laugier (CCB)

Course tempo : Mathieu Clain (VCSJ) et Camille Laugier (CCB)

Keirin : Aurélien Grondin (CCB) et Camille Laugier (CCB)

Scratch : Frédéric Tréport (LBO2) et Kassandra Legros (VCSD)

VTT : 5ème manche de la coupe régionale de DH

La manche finale de la coupe régionale de descente a eu lieu ce dimanche sur la piste de la Crête de St Joseph. David Delassus (ACPR) a frappé un grand coup en remportant 2 des 3 manches du jour. Il devance Loic Martin (ACPR) de 0'00''02 et Théo Booy (ACPR) de 0'00''93 !

BMX : 6ème manche de phase finale

La 6ème manche de la phase finale de la coupe régionale a eu lieu ce dimanche sur la piste de la ravine à Malheur de la Possession. Les vainqueurs par catégories sont : Mattéo Lorion (CBT, poussin), Noah Margueritte (VCT, pupille), Raphael Montusclat (BCO, benjamin), Adrien Richard (BCO, minime), Judickael Ajaguin (VCT, cadet), Stéphane Dijoux (CBT, junior), Mathieu Grosset (PPA, 19+), Lucas Bègue (CSSD, cruiser 34-), Stéphane Payet (T974, cruiser 35+), Iris Ajaguin (VCT, benjamine) et Louann Gannat Perrot (CSSD, minime fille).

Course à pied : 10km nocturnes de St Denis

L'ACEN organisait ses 10km ce samedi à 20h00 dans les rues du chef lieu. Départ et arrivée se faisaient rue de la Victoire. Le Kenyan Stanley Kurgat a survolé l'épreuve en signant 28'51, très loin du second, Jean Marie Cadet en 32'43 et Géraldo Trulès en 33'34. Côté féminin, la Kényanne Njoroge Martha Wanjiku a explosé le chrono également avec une 7ème place scratch en 34'43'' ! Elle devance Léonore Piuza en 37'43 et Delphine Dérand en 38'52. 500 coureurs étaient au départ.

Trail: Pic Adam

L'association les Bretons 974 organisait le trail du Pic Adam ce dimanche à St Denis, avec une boucle de 25km dans les hauts de St Denis, autour du Pic Adam. 200 coureurs étaient au départ. Gilsey Félicité l'a emporté en 2h17 devant Jérôme Pépin en 2h19 et Willy Simme en 2h20. Côté féminin, Sophie Blard s'est imposée en 2h50 devant Corinne Lebreton en 3h08 et Margaux Teyssedre en 3h12.

Athlétisme: Championnat régional d'épreuves combinées

Le stade Marc Nasseau de St Denis accueillait samedi et dimanche le championnat régional d'épreuves combinées pour les catégories minimes, cadets, juniors, espoirs et séniors. Les champions par catégories sont:

Tétra benjamines: Elodie Longin (ACEN) 1600 pts

Hepta minimes filles: Maeva Bastien (USPGA) 4060 pts

Hepta cadettes: Leanna Naboth (USPGA) 2988 pts

Hepta juniors filles: Camille Battinger (ACEN) 3015 pts

Tétra benjamins: Nataniel Quinton (CAGSP) 1706 pts

Octa minimes: Théo Lebon (COSPI) 3155 pts

Déca cadets: Cédric Ethève (COSPI) 5434 pts

Déca espoirs: Arnaud Deurweilher (CAPP) 6205 pts

Déca séniors: Pierli Houille (CSSDA) 3230 pts

Escalade: Coupe d'Europe vitesse

Hier à Mezzolombardo sous une pluie battante, Manon LEBON, la jeune Tamponnaise (Austral Roc) du Pôle Espoir Outre-Mer s’offrait une belle 3ème place pour sa première compétition internationale en “explosant” le record de France minime de près d’une demi seconde (9.14) dès les qualifications. La jeune grimpeuse, créditée du meilleur temps des quarts de finale, élimine facilement l’ukrainienne Daria TCHAKOVA. Une petite erreur en milieu de voie durant la demi-finale lui coûte la possibilité de défier la favorite de l’épreuve, l’italienne Béatrice COLLI créditée d’un 8.91 en qualification. Manon doit se contenter de la petite finale qu’elle domine largement face à Alessia MABBONI, une autre italienne. Cette médaille de bronze lui offre un beau lot de consolation: rien de moins que la qualification pour le Championnat du Monde jeune en aout prochain (en compagnie de sa copine du Pôle Outre Mer, Oriane BERTONE) !

Téo PAYET (Austral Roc) s’inspire de sa partenaire d’entraînement Manon et bât aussi son record personnel lors de son premier run de qualification (8.12). Cette remarquable performance le propulse à la deuxième place des qualifications . Son parcours s’arrête en quart de finale où il zippe en début de parcours et ne peut rattraper son adversaire le polonais Jan GURBA. Le réunionnais termine à une très frustrante 7ème place. Cela reste une expérience encourageante pour sa première sélection en bleu car avec le deuxième meilleur temps de toute la compétition chez les minimes garçon, le jeune grimpeur du Pôle Espoir Outre Mer peut espérer de bien meilleurs résultats à l’international cette saison. Vivement la prochaine étape de juillet en Pologne!

Solène MOREAU, se classe 5ème en cadette avec un nouveau record personnel en 9.65.

Escalade: Coupe du Monde de bloc

Fanny Gibert vient de s’offrir la médaille d’argent sur la 5e étape de la Coupe du monde de bloc à Munich (GER). " Deuxième, c’est vraiment génial. Surtout après ces perturbantes demi-finales, où j’ai attrapé ma place en finale de justesse. En lisant les blocs de cette finale, je n’ai pas trouvé que les blocs me correspondaient spécialement, mais j’étais bien, très bien même. J’ai renoué avec ma grimpe, je me suis sentie vraiment moi-même. C’était magique ! ", confie la Française, émue.

Fanny Gibert a signé un très beau parcours de finale. Elle est la seule avec l’indétrônable Slovène Janja Garnbret, qui remporte à nouveau cette 5e étape (5 victoires en 5 étapes), à sortir les quatre blocs de cette finale féminine. " C’est une très belle prestation de Fanny, qui est rentrée très vite et très fort dans cette finale, se réjouit Daniel Du Lac, entraîneur national. Si bien que nous avons senti qu’elle a mis la pression à Janja Garnbret. "

En effet, à l’issue du 2e bloc, les deux compétitrices sont même ex-aequos à la première place. Malheureusement, Fanny Gibert a besoin de trois essais pour trouver la méthode du 3e bloc, alors que sa rivale le réalise à vue. Avant de partir dans son dernier bloc la Française sait que, quoi qu’il arrive, elle est sur le podium. Quelques minutes plus tard, elle sort son dernier bloc au premier essai. Un bloc que la leader slovène enchaîne à vue.

" Aujourd’hui Fanny a compris que la victoire est possible. C’est très encourageant à quelques mois des Championnats du monde. De surcroit, elle prend une solide 2e place au classement général provisoire de la Coupe du monde de bloc 2019, avant la dernière étape de Vail. Je trouve que tout cela est de bon augure pour la suite de la saison. ", assure Daniel Du Lac.

Surf: Bali Protected

La 3ème manche du World Tour se poursuit sur le spot de Keramas à Bali. Le Réunionnais Jérémy Florès a franchi un tour de plus en dominant l'Australien Jack Freestone au 4ème tour, en sigant au passage une excellente vague récompensée d'un 8,17. Il file ainsi en quart de finale pour la 1ère fois de la saison, où il retrouvera l'Américain Kolohe Andino.