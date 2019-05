Voici l'agenda des principaux événements sportifs du week-end du vendredi 24 au dimanche 26 mai 2019. (Photo d'illustration rb/www.ipreunion.com)

Football : 10ème journée du championnat R1

La 10ème journée du championnat de R1 aura lieu dimanche après midi à 15h30 :

Marsouins – St Pierroise

Capricorne – Ste Marie

St Pauloise – St Louisienne

SDEFA – St Denis

Tamponnaise – Excelsior

St Louis – Jeanne d'arc

Ste Suzanne – Trois Bassins

Handball : Trophée de la ligue

Les finales du trophée de la ligue auront lieu ce samedi au gymnase Michel Debré de St André. Côté masculin comme féminin, la Cressonnière sera opposée au Tampon.

Rugby: 2ème journée à 7

La seconde journée du championnat de rugby à 7 aura lieu ce samedi après midi à la Saline les bains, pour les catégories honneur (St Paul, Port, St Pierre, St Gilles) et élite (Chaudron, Tampon, XV dionysien, ESRC).



Trail: La Verticale des Remparts

Le St Jo Trail Team organise une nouvelle épreuve de trail ce dimanche à St Joseph, sur une distance de 13km pour 1300m de dénivelé positif. Le départ sera donné à 8h00 du concassage direction la piste 4x4 pour ensuite monter le rempart sur un sentier avec des échelles vers Grand Coude où sera jugée l'arrivée .



Athlétisme: Championnat régional élite

Le championnat régional élite aura lieu vendredi soir et samedi après midi au stade de Saint Paul. Vendredi, la soirée débutera à 19h00 avec au programme 100/400/1500/5000m, 3000 steeple, 4x100m, hauteur, longueur, perche, triple, javelot et poids. La compétition se poursuivra ensuite samedi à partir de 15h00 avec 200 et 800m, 100/110/400m haies, perche, longueur, triple et disque.

BMX: Classement final de la Coupe Régionale

Après l'utime manche courue dimanche dernier à la Possession, on connait désormais les noms des vainqueurs de la coupe régionale disputée sur 6 manches: Mattéo Lorion (CBT, poussin), Claude Gauvin (CSSD, pupille), Raphael Montusclat (BCO, benjamin), Adrien Richard (BCO, minime), Lucas Bègue (CSSD, cadet), Stéphane Dijoux (CBT, junior), Yohann Albancourt (CSSD, 19+), Lucas Bègue (CSSD, cruiser1) et Yann Nirlo (CSSD, cruiser2).

Surf: Championnat de la Réunion

Ce week end marque l'ouverture de la période d'attente pour le championnat de la Réunion de surf qui s'étalera jusqu'au 16 juin. En effet, la ligue se réserve l'opportunité de lancer la compétition sur l'un de ces week ends lorsque les conditions le permettront. La possibilité de débuter dès ce week end sur St Gilles est donc envisager.

Surf: Bali Protected

La 3ème manche du World Tour se poursuit sur le spot de Keramas à Bali. Le Réunionnais Jérémy Florès patiente depuis lundi pour disputer son quart de finale face à l'Américain Kolohe Andino. Aujourd'hui, la compétition a redémarrer pour 3 séries seulement avant d'être à nouveau interrompue faute de conditions...