Voici les principaux résultats sportifs du week-end du 25 et 26 mai 2019. (Photo d'illustration rb/www.ipreunion.com)

Football : 10ème journée du championnat R1

La 10ème journée du championnat de R1 a eu lieu dimanche après midi. Les 3 premiers du classement ont tous connu la victoire et conservent ainsi leur place respective : St Pierroise 35 points, Ste Marie 29 points et St Denis 28 points.

Marsouins – St Pierroise 0-2

Capricorne – Ste Marie 1-2

St Pauloise – St Louisienne 3-2

SDEFA – St Denis 0-2

Tamponnaise – Excelsior 1-1

St Louis – Jeanne d'arc 0-1

Ste Suzanne – Trois Bassins 0-0

Handball : Trophée de la ligue

Les finales du trophée de la ligue ont eu lieu samedi au gymnase Michel Debré de St André. Côté masculin comme féminin, la Cressonnière était opposée au Tampon. Finalement, le trophée masculin est revenu à la Cressonnière (27-24) et le trophée féminin est revenu au Tampon (23-22).

Trail: La Verticale des Remparts

Le St Jo Trail Team organisait une nouvelle épreuve de trail ce dimanche à St Joseph, sur une distance de 13km pour 1300m de dénivelé positif. Le départ était donné du concassage direction la piste 4x4 pour ensuite monter le rempart sur un sentier avec des échelles vers Grand Coude où sera jugée l'arrivée après plusieurs kilomètres sur les pistes cannières et forestière. Sur un terrain rendu glissant par les pluies de la veille, la bagarre a tenu pendant 14km avant que le podium ne se dessine à quelques mètres seulement de l'arrivée et départage le trio de tête en 9"! Jean Eddy Lauret l'emporte en 1h28'02'' devant Emmanuel Hadoux 1h28'08'' et Aurélien Jacoutot 1h28'11''. Côté féminin, Cécile Ciman s'impose en 1h54 devant Fatima Hibon 1h57 et Nathalie Percheron 1h59. 300 coureurs étaient au départ de cette première édition parfaitement organisée par le St Jo Trail Team qui en appellera certainement d'autres tellement les coureurs étaient ravis de l'évènement...une fois la ligne franchie.

Athlétisme: Championnat régional élite

Le championnat régional élite a eu lieu vendredi soir et samedi après midi au stade de Saint Paul. Les vainqueurs par catégories sont les suivants:



100m / SEF 12''73 HIBON Emilie Ac Entente Nord Saint Denis

200m / SEF 25''70 HAMILCARO Alyssa Dominicaine A

400m / SEF 59''62 LOPEZ Peggy Ac Entente Nord Saint Denis

800m / SEF 2'17''49 MITHRA Mirella Dominicaine A

1 500m / SEF 4'47''13 DJELTI Nouria Ac Entente Nord Saint Denis

5 000m / SEF 17'52''41 METRO Emma Co Stade Petite Ile

100m Haies (84) / SEF 16''39 MUSSARD Emma Sport Patrimoine Animation Et

3000m Steeple (76) / SEF 12'02''85 HOAREAU Camille Dominicaine A

Hauteur / SEF 1m60 BASTIEN Anne-christiane Us Pointe-des-galets

Perche / SEF 2m70 GRAVINA Nelly Cs Saint Denis Athletisme

Longueur / SEF 5m37 (+0.1) MUSSARD Emma Sport Patrimoine Animation Et

Triple Saut / SEF 10m12 (-0.0) NABOTH Leanna-rwanita Us Pointe-des-galets

Poids (4 Kg) / SEF 12m39 PAROIX Jade Adi Sportive Saint Louis

Disque (1.0 Kg) / SEF 34m43 BEGUE Laurianne Cs Saint Denis Athletisme

Javelot (600 G) / SEF 30m11 LAURET Carmelie-mariss Us Pointe-des-galets

4 X 100m / SEF 50''35 AC ENTENTE NORD SAINT DENIS : HIBON Emilie (ESF/99), CORREIA-DJELTI Jade (JUF/01), LONGIN Marion (CAF/02), CHOTARD Noemie-christie (CAF/03)



100m / SEM 11''09 REALE Elmir Association Culturelle Et Spor

200m / SEM 22''28 REALE Elmir Association Culturelle Et Spor

400m / SEM 48''74 REALE Elmir Association Culturelle Et Spor

800m / SEM 1'53''98 AHMED Houssamoudine Caposs

1 500m / SEM 3'59''30 HOAREAU Vincent Association Culturelle Et Spor

5 000m / SEM 15'33''75 BALZANET Ulric Co Stade Petite Ile

400m Haies (91) / SEM 56''17 ROBERT Dominique Ac St-andre

3000m Steeple (91) / SEM 9'31''18 ECLAPIER Bertrand Ca Sainte Marie

Hauteur / SEM 1m89 CELERINE Raphael Ab Saint-paul

Longueur / SEM 6m52 (+0.5) DEURWEILHER Arnaud Ca De La Plaine Des Palmistes

Triple Saut / SEM 13m28 (+0.1) PONCHARVILLE Prosper Ac Entente Nord Saint Denis

Poids (7 Kg) / SEM 11m75 BASTIEN Teo Us Pointe-des-galets

Disque (2.0 Kg) / SEM 49m45 JEANNET Nicaise Racing Club De Saint Denis

Javelot (800 G) / SEM 42m05 DEURWEILHER Arnaud Ca De La Plaine Des Palmistes

4 X 100m / SEM 45''72 AC ENTENTE NORD SAINT DENIS: NOURLY Vincent (CAM/03), PREUVE Mathieu (CAM/03), ATIN Dimitri-lucas (CAM/02), PONCHARVILLE Prosper (JUM/00)

Haltérophilie: Deux nouveaux sélectionnés

La ligue réunionnaise a récemment appris que le règlement pour la discipline haltérophile aux JIOI venait d’évoluer en portant la participation de 10 sportives et 10 sportifs au lieu de 8. En conséquence, la Ligue dont son objectif est de remporter le classement au nombre de médailles a décidé de sélectionner 2 nouveaux athlètes : Neige Line EDMOND en 45 kg féminine et Erick MAREL en +109 kg masculin.



Surf: Bali Protected, Florès finaliste

La 3ème manche du World Tour s'est achevée samedi sur le spot de Keramas à Bali. Le Réunionnais Jérémy Florès a patienté toute la semaine pour surfer son quart de finale face à Kolohe Andino, dans des conditions très moyennes. Florès a dominé l'Américain de 0,47 point, suffisant pour s'offrir une place en demi-finale. Deux heures après, les conditions avaient changé et les vagues avaient gagné en taille. A l'aise, Florès a posté coup sur coup un 8,00 et un 8,43, éliminant ainsi le Brésilien Michael Rodrigues. En finale, Florès a opté pour une stratégie d'attente après le 9,10 de son rival néo-japonais Kanoa Igarashi. Le Réunionnais était récompensé de sa patience avec 8,93 points pour revenir dans la course. Malheureusement, il ne trouvait pas de back up suffisant (5,70) avant le buzzer final et s'inclinait face au jeune surfeur californien. Avec cette 2nde place, Florès empoche 7800 points et pointe désormais 7ème au ranking mondial.

Surf: Championnats du Monde de longboard

La Réunionnaise Alice Lemoigne a débuté hier les championnats du Monde de longboard ISA sur la côte des Basques à Biarritz avec l'équipe de France. Sans surprise, Alice a survolé le 1er tour de compétition en dominant largement la Japonnaise Natsumi Taoka, l'Argentine Evelyn Gointier et la Danoise Paula Ahlers. C'est donc logiquement que la Réunionnaise se remettra à l'eau aujourd'hui pour le second tour, face à la Néo Zélandaise Gabi Paul, la Sud Africaine Tarryn King et l'Allemande Bianca Dootson. Si tout va bien pour Alice, la compétition devrait durer toute la semaine...

sp/www.ipreunion.com / redac@ipreunion.com