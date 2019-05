Le numéro un mondial stoppé net dans sa progression lors de l'Ultra-race, (115 km ; 7.000 m de dénivelé) la plus longue des épreuves de l'édition française de la Maxi-Race, ce samedi 25 mai 2019... Alors qu'il était donné favori l'ultra-traileur François d'Haene a abandonné suite à une entorse de la cheville. (Photo d'illustration : RB/Imaz Press Réunion)

"Une entorse pas trop grave j’espère mais qui me faisait trop souffrir et compenser pour envisager de poursuivre encore 70kms de course," a écrit le sportif sur son compte Facebook. Après quelques heures seulement de course et alors qu'il était en tête, François d'Haene a dû abandonner dans la descente du col de la Cochette.

C’est finalement l’Espagnol Unai Dorronsoro qui s’est imposé en 13h47’32. Il devance l’Américain Jason Schlarb (14h05’13) et le Français Yannick Noël (14h25'50).

Coup dur pour le quadruple champion de la Digonale des fous qui considérait l'Ultra-race comme une préparation en vue de l'exigente Hardrock 100 dans le Colorado aux Etats-Unis (61 km - 10.000 mètres de dénivelé positif) le 19 juillet prochain. Il devrait ensuite s’élancer les 23 et 24 août pour l’Echappée Belle en Isère, dans le massif de Belledonne (144 km – 11.100m dénivelé positif) et Il bouclera son programme avec l'Ultra Trail Cape-Town d’Afrique du Sud (100km) le 1er décembre. Voulant se lancer de nouveaux défis, François d'Haene ne foulera pas les sentiers réunionnais cette année...

