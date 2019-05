Publié il y a 9 minutes / Actualisé il y a 2 minutes

Quatre nageuses et un nageur du Cercle des nageurs de Saint-Joseph (CNSJ) ont été sélectionnés pour représenter La Réunion aux les Jeux des îles qui se tiendront du 19 et 28 juillet 2019 à Maurice. Marie Ethève, 14 ans, Manon Dijoux, 16 ans, Antoine Morel, 18 ans, Emma Morel, 22 ans, et Stacy Taquet, 15 ans, (de gauche à droite sur la photo), iront donc défendre les couleurs de La Réunion, après avoir été entraînés par Chrystel Tschumi.

