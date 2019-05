Dans des conditions difficiles, impatiente et un peu déboussolée, la Réunionnaise Alice Lemoigne s'est qualifiée mardi 28 mai 2019 pour le troisième tour féminin des championnats du monde ISA de longboard à Biarritz. Elle a terminé première de sa série. La benjamine de l'équipe de France devrait affronter l'Américaine Soleil Errico, championne du monde 2018. La Française Justine Dupont, "patronne" de ces mondiaux, a elle aussi été qualifiée, en bouclant le meilleur total de la journée.

"J'étais censée passer à 9h10, puis à 9h55, puis à 16 heures. Au final, je ne sais même plus quelle heure il est." Déboussolée, Alice Lemoigne n'a pu en découdre avec le plan d'eau que sur les coups de 19 heures. "C'était long", souffle la Réunionnaise qui a timidement débuté avant de se faire dépasser par la Sud-Africaine Tarryn King avec deux vagues à 2,93.

La Française reprenait toutefois la tête de la série, malgré des vagues très techniques (7,5 pts de total). "J'ai eu deux petits scores (3,17 et 4,33 ndlr). Heureusement que les autres filles n'ont pas eu de plus gros scores, sinon ça ne passait pas. C'était compliqué de trouver la bonne vague : celle qui va ouvrir. Cela implique de plus bouger dans l'eau, de ramer de partout..."

Au prochain tour, la benjamine du groupe France défiera l'Américaine Soleil Errico, championne du monde 2018. "Même si je n'ai pas produit un très bon surf, je me sens bien. J'ai de bonnes planches. Vu les conditions annoncées pour ces prochains jours, je suis confiante. J'espère enfin bénéficier de bonnes vagues avec du soleil et surtout dire au revoir au vent", sourit-elle.

La patronne Justine Dupont

Une heure après Lemoigne, Justine Dupont entrait elle aussi en action après avoir patienté toute la journée. La Seignossaise prenait tout son temps pour bien choisir les meilleures ondulations et, après cinq minutes, parvenait à scorer deux vagues coup sur coup (5,67 et 5,77). Suffisant pour décrocher la première place et s'emparer, une fois encore, du meilleur total de la journée (11,44). De quoi étonner la Landaise en zone mixte.

"Mes scores ne font pas trop plaisir, ce n'est pas fantastique", pestait malgré tout la waterwoman après une journée interminable. "Avec Alice, nous nous sommes levées à 7 heures. Même s'il pleuvait, que tout était pourri, nous étions motivées. Nous savions que nous allions devoir passer dans des vagues compliquées. Alice était elle aussi impatiente. Je lui ai dit de garder son énergie. C'est à ce moment qu'on voit l'avantage d'être en équipe : on s'entraide, on se donne des conseils, on se soutient. On a une sacrée team et un sacré staff autour de nous. Cela fait vraiment plaisir et cela se répercute dans les résultats."

"On n'a pas encore pu montrer notre surf"

"Quelques filles du tour professionnel ont fait le déplacement", remarque Alice Lemoigne. "Pour le moment, vu les conditions, il y a un certain suspense sur le niveau de toutes les filles, observe Justine Dupont. Nous sommes toutes un peu frustrées. On n'a pas encore pu montrer notre surf. Je sais que je peux faire mieux. Après ce sont les mêmes conditions pour nous toutes pendant 20 minutes, il n'y a donc pas d'excuse. Heureusement les vagues vont s'améliorer, ça va être chouette de pouvoir commencer à dérouler. Il va y avoir un petit peu de spectacle."

"Avec une bonne stratégie à l'eau plus tout le clan français derrière nous, ça devrait bien se passer, poursuit Alice Lemoigne. Nous sommes motivées, nous avons envie de décrocher la médaille."

