Voici l'agenda des principaux événements sportifs du week-end du vendredi 31 mai au dimanche 2 juin 2019. (Photo d'illustration rb/www.ipreunion.com)

Football : Coupe de France

Les 8èmes de finale de la coupe régionale de France auront lieu ce dimanche à 15h00 :

St Pierroise – Plaine des Grègues

St Louisienne – Etang St Leu

St Denis – AJS St Denis

Ste Rose – AF St Louis

Marsouins – Bagatelle

Capricorne – AS Eveche

St Pauloise – Bretagne

Tamponnaise – US Bellemène

Ste Suzanne – Ligne Paradis

Escalade: Championnat de France difficulté

Pour l’édition 2019 de ce championnat de France de difficulté jeunes qui se déroulera à Marseille, ce n’est pas moins de 12 réunionnais qui tenteront d’atteindre le sommet des deux voies de qualifications proposées pour chacune des 6 catégories en lice ce samedi 1er juin. Le défi est de taille car avec les 60 à 70 meilleurs jeunes français présents dans chaque catégorie, aucune erreur ne sera permise… On espère que nos réunionnais accrocheront une des 26 places réservées aux demi-finalistes le dimanche matin puis une des 8 places proposées aux finalistes le dimanche après midi.

En minime fille on retrouve les deux soeurs jumelles Oriane et Margot BERTONE (7A l’ouest). En minime garçon ils sont quatre grimpeurs : Tolani ETCHAR (7A l’ouest), Rudy DAUVILLIER (Escalade D’Abord), Marius PAYET-GABORIAUD (Austral Roc) et Sam POULLAIN (7alouest). En cadette sont inscrites Kintana ILTIS (Austral Roc) et Candice POULLAIN (7A l’ouest). En cadet Iliann CHERIF (Austral Roc) et Loic PAYET (Austral Roc) iront défendre leur chance. En junior Lucile SAUREL (Austral Roc) et Mathieu PROMARD (Escalade D’Abord) représenteront la Réunion.

Cyclisme: Contre la montre individuel du VCSD

Le VCSD organise un contre la montre individuel ce samedi à St Leu. Le premier départ sera donné à 13h30 de la Pointe au Sel puis toutes les minutes selon le tirage au sort. Les coureurs se dirigeront vers Etang Salé pour faire demi tour et revenir chemn du Bois de Nèfles (radar de la veuve) où sera jugée l'arrivée après 15,6 km d'effort.

VTT: Cross country des Laves

La 8ème manche de la coupe régionale de vtt xc aura lieu ce dimanche du côté de Sainte Rose, au niveau de l'aire de pique nique de Piton Ste Rose. La journée commencera à 8h30 avec les catégories VTTAE, open, master, minimes et féminines. Elle se poursuivra avec les courses jeunes à 10h00 pour se terminer par la course élite (30km) à partir de 11h00. Après 7 manches, Giovanni Gonthier (CCSL) occupe la place de leader du classement général sans avoir gagné une seule manche. Il devance Loic Alphonsine (CCSL) vainqueur de la 4ème manche et Julien Chane Foc (CCSL) vainqueur de 4 manches mais absent lors de la 5ème au Colorado...

Trail: Trail Tour des Cirques

Dans le cadre du Salaozy Festival Nature, l'ACS proposera ce samedi un trail de 55km et 3600m de dénivelé positif au départ de Grand Ilet à 5h00. Les coureurs emprunteront les sentiers de Salazie pour rejoindre Hellbourg puis le Cap Anglais et le gite du Piton avant de basculer sur Cialos, l aroche merveilleuse et le col du Taibit pour gagner le cirque de Mafate. Une fois à Marla, ils se rendront au col des Boeufs pour redescendre ensuite vers Grand Ilet.

Trail: Tamponnaise Urban Trail 2ème édition

La ville du Tampon proposera un trail urbain ce samedi à 16h30, départ et arrivée devant la Mairie. Deux formats seront au programe: 7,5 et 15km. Le parcours consistera en une boucle de 7,5km dans les rues de la ville, deux boucles pour les 15km.

Trail: Championnat de la Réunion de trail court

Le trail du Colorado sera cette année encore le cadre du championnat régional de trail court, qualificatif pour les championnats de France de la spécialité. Le RCSD proposera un parcours de 34km dans le shauts de St Denis. Le départ se fera à 7h00 du parc du Colorado. Le parcours passera successivement par le carrefour de la Fenêtre, l'Ilet à Guillaume, carrefour des sentiers de la Roche Ecrite/Ilet à Guillaume, carrefour des sentiers de Dos d'Ane/Roche Ecrite/Affouches, Piton Batard, le kiosque d’Affouches, la route forestière d'Affouches, carrefour de la Fenêtre, pour une arrivée au Parc de Loisirs du Colorado.

Raid: Peugeot Trail & Bike

Le Team Nature Trail organise une course mêlant trail et vtt ce dimanche à la Possession. Le départ sera donné à 7h00 de la place Festival. L'péreuve débutera par un trail de 13km via le parc Rhostonne, le chemin lataniers, le sentier pente Arnaud, et le sentier de la Kalla pour revenir place Festival et enchainer ensuite avec la partie vtt direction la rivières des Galets pour 25km de course. Le classement se fera donc au cumul des deux épreuves enchainées sans arrêt du chronomètre. Les équipes de deux pourront se partager l'épreuve entre trail et vtt.

Moto: 7ème manche de motocross

La 7ème manche du championnat régional de MX aura lieu ce dimanche à Bras Panon sur le circuit de la Caroline à partir de 7h15. Romain Laurens, leader du championnat, reste invaincu sur ce circuit et possède une avance confortable sur le second, Guillaume Baillif, qui pointe à 44 points. Il devrait logiquement assuré le minimum pour remporter une second titre régional après celui décroché en 2017.

Beach Tennis: Championnats de la Réunion

L'ARTVBT organise les championnats de la Réunion de beach tennis ce week end sur le site de beach de Saint Paul front de mer. L'épreuve concerne les doubles séniors et U16, hommes et femmes. Au programme: les 8ème shommes et dames le samedi matin, les quarts et matches de classement l'après midi puis dimanche matin la compétition U16 et les demi-finales hommes et dames et l'après midi les finales hommes, femmes et jeunes à partir de 14h00.

Volleyball: Championnat de la Réunion 3x3

Le site de Champ Fleuri à St Denis accueillera ce dimanche le championnat de la Réunion de 3x3 hommes, femmes, U17 garçons et U17 filles. Le début des rencontres est programmé pour 9h00.

Surf: Margaret River Pro

La 4ème manche du World Tour est déjà terminée pour la Réunionnaise Johanne Defay qui allonge sa série de contre performances... 9ème de l'épreuve australienne, Defay a une fois encore été éliminée au 3ème tour de compétition et sort ainsi du top 10 mondial. Face à l'Australienne Sally Fitzgibbons, la surfeuse péi n'a été que l'ombre d'elle même en scorant 4,17 et 5,03, soit seulement 9,20 de total (sur 20).

Côté masculin, Jérémy Florès a passé le 1er tour sans encombre pour filer directement au 3ème tour qui devrait se disputer demain sur le célèbre spot de The Box, tant convoité des tube-riders. Le Réunionnais pourrait ainsi être à son aise sur ce spot où il affrontera l'Hawaiien Sebastian Zietz, vainqueur ici même il y a 3 ans alors qu'il n'était que wild card.

Surf: Championnats du Monde de longboard

La Réunionnaise Alice Lemoigne a réalisé une belle semaine à Biarritz pour les championnats du Monde de longboard ISA. Elle a passé tour après tour toutes ses séries du tableau principal pour se hisser jusqu'en demi-finale où elle retrouvera ce week end Maria Fernandes Reyes, Soleil Errico et Natsumi Taoka. Aujourd'hui, la Réunionnaise est en lice pour l'Aloha Cup (la compétition par équipe) et disputera la finale avec l'équipe de France aux côté du Brésil, du Japon et des USA.