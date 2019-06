Publié il y a 1 heures / Actualisé il y a 52 minutes

La ligue réunionnaise de roller et skateboard (LRRS) et l'association WAX organisent ce dimanche 2 juin à partir de 14 heures au skatepark de Champ Fleuri le championnat de la Réunion de skateboard catégorie " Bowl " -16 et + 16ans, filles et garçons. Les inscriptions seront à effectuer directement sur place, entre 11 et 13 heures.

