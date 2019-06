Publié il y a 52 minutes / Actualisé il y a 23 minutes

La Réunionnaise Alice Lemoigne termine sur la première place du podium des mondiaux de longboard, dont la finale se déroulait ce dimanche 2 juin 2019 à Biarritz. La métropolitaine Justine Dupont arrive par ailleurs en deuxième place. Les deux françaises ont créé la surprise en devançant les deux favorites, Chloé Calmon et Soleil Errico, et s'offrent une médaille d'or et d'argent.

