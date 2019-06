Publié il y a 26 minutes / Actualisé il y a 19 minutes

Du beau monde et de belles performances ce samedi 1er juin et dimanche 2 juin 2019 à la piscine du Chaudron (Saint-Denis). Il s'agissait du dernier meeting de qualification pour les différents championnats de France. L'occasion aussi pour les nageuses et le nageurs de réaliser de belles performances à quelques semaines des Jeux des iles (Photo rb/www.ipreunion.com)

