Le week-end dernier se déroulait le Championnat de France de difficulté jeune à Marseille. Parmi les 12 réunionnais, 8 se sont qualifiés pour les demi-finales et 4 ont accédé aux finales. Encore une fois les grimpeurs réunionnais se sont distingués avec brio : Oriane Bertone décroche la médaille d'or et Sam Poullain l'argent.

Chez les minimes filles, après avoir remporté le Championnat de France de Bloc et les 2 étapes de la Coupe d’Europe de bloc, Oriane Bertone du club 7alouest et membre du Pôle Espoir Outre-Mer, remporte le titre de championne de France de difficulté. Margot Bertone du club 7alouest et membre du Pôle Espoir Outre-Mer termine à la 27ème place.

Chez les minimes garçons, félicitations à Sam Poullain du club 7alouest et membre du Pôle Espoir Outre-Mer, pour son titre de vice-champion de France. Rudy Dauvillier du club escalade d’abord saint charles termine à la 12ème place, suivi de Marius Payet Gaboriaud du club Austral Roc et membre du Pôle Espoir Outre-Mer à la 18ème place, et de Tolani Etchar du club 7alouest à la 25ème place.

Chez les cadettes, Candice Poullain du club 7alouest et membre du Pole Espoir Outre-Mer finit au pied du podium à la 4ème place. Kintana Iltis du club Austral Roc termine à la 8ème place.

Chez les cadets, Iliann Cherif et Loic Payet, tous deux membre du club Austral Roc, finissent respectivement à la 19ème et 30ème place.

Chez les juniors, Lucile Saurel du club Austral Roc termine 27ème, et Mathieu Promard du club escalade d’abord saint charles finit à la 50ème place.

www.ipreunion.com/redac@ipreunion.com