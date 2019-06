Voici les résultats sportifs du week-end

Football : Coupe de France

Les 8èmes de finale de la coupe régionale de France ont eu lieu ce week end:

CO St Pierre – Trois Bassins 0-4

Petite Ile – Jeanne d'arc 1-3

SDEFA – OASC Léopards 1-2

Possession – Etang Salé 1-1 (ap 3-5)

St Pierroise – Plaine des Grègues (mardi 4 juin)

St Louisienne – Etang St Leu 2-0

St Denis – AJS St Denis 3-0

Ste Rose – AF St Louis 1-3

Marsouins – Bagatelle 0-0 (tab 4-2)

Capricorne – AS Eveche 4-0

St Pauloise – Bretagne 0-2

Tamponnaise – US Bellemène 3-0

Ste Suzanne – Ligne Paradis 5-2

Ste Marie – St Philippe 4-0

Gd Bois – Excelsior 0-2

Cyclisme: Contre la montre individuel du VCSD

Le VCSD organisait un contre la montre individuel ce samedi à St Leu sur un tracé de 15,6km entre St Leu et Etang Salé. Sébastien Elma (VCSR) s'est imposé en 20'21 devant Doriand Percrule (CCSL) en 20'51 et Jean Denis Armand (SMVC) en 20'57.

VTT: Cross country des Laves

La 8ème manche de la coupe régionale de vtt xc a eu lieu dimanche du côté de Sainte Rose, au niveau de l'aire de pique nique de Piton Ste Rose. Julien Chane Foc (CCSL) s'est offert une 5ème victoire cette saison sur cette coupe XC en remportant cette manche de 30km en 1h24 devant Quentin Soubadou (VCE) en 1h29 et Gregory Maillot (CCSL) en 1h30.

Trail: Trail Tour des Cirques

Dans le cadre du Salaozy Festival Nature, l'ACS proposait samedi un trail de 55km et 3600m de dénivelé positif au départ de Grand Ilet à 5h00. Les coureurs empruntaient les sentiers de Salazie pour rejoindre Hellbourg puis le Cap Anglais et le gite du Piton avant de basculer sur Cialos, la roche merveilleuse et le col du Taibit pour gagner le cirque de Mafate. Une fois à Marla, ils se rendaient au col des Boeufs pour redescendre ensuite vers Grand Ilet. Ils étaient une grosse centaine au départ. Frédéric Berrichon et Mico Clain ont franchi la ligne d'arrivée ensemble après 7h53 d'effort. Nicolas Verniest a complété le podium en 8h06. Côté féminin, Alexandra Clain l'emporte en 8h55 devant Hélène Valette en 8h59 et Marie Chaput en 10h34.

Trail: Tamponnaise Urban Trail 2ème édition

La ville du Tampon proposait un trail urbain samedi à 16h30, départ et arrivée devant la Mairie. Deux formats étaient au programe: 7,5 et 15km.

Sur les 15km, ils étaient 176 coureurs: victoire de Ludovic Jasmin en 59'18 devant Jérémy Fontaine 1h01'50 et Damien Lebon 1h01'54. Côté féminin, Anne Cécile Delchini l'emporte en 1h08'40 devant Anne Atia en 1h08'58 et Carmel Trebel en 1h14.

Sur les 7,5km, ils étaient moins nombreux avec 66 partants. Didier Caroupin l'emporte en 29'48 devant Amine Qorchi en 31'38 et Rudy Lauret en 31'39. Côté féminin, Frédérique Weigel s'impose en 40'01 devant Gladys Hoarau en 43'44 et Elodie Penombre en 43'55.

Trail: Championnat de la Réunion de trail court

Le trail du Colorado était cette année encore le cadre du championnat régional de trail court, qualificatif pour les championnats de France de la spécialité. Le RCSD proposait un nouveau parcours de 34km dans le shauts de St Denis via l'Ilet à Guillaume, le carrefour des sentiers de la Roche Ecrite/Ilet à Guillaume, le carrefour des sentiers de Dos d'Ane/Roche Ecrite/Affouches, Piton Batard, le kiosque d’Affouches, la route forestière d'Affouches, carrefour de la Fenêtre, pour une arrivée au Parc de Loisirs du Colorado. Avec une nette affluence en baisse, la course a réuni seulement 295 coureurs. Nicolas Rivière s'est imposé en 3h39 devant Raymond Fontaine en 3h42 et Joseph Robert en 3h44. Côté féminin, Chantal Hodgi et Marie Quillévéré se sont partagées les lauriers en 4h43. Elodie Mithridate a complété le podium en 4h54.

Raid: Peugeot Trail et Bike

Le Team Nature Trail organisait une course mêlant trail et vtt ce dimanche à la Possession. L'épreuve débutait par un trail de 13km via le parc Rhostonne, le chemin lataniers, le sentier pente Arnaud, et le sentier de la Kalla pour revenir place Festival et enchainer ensuite avec la partie vtt direction la rivières des Galets pour 25km de course. Ils étaient une soixantaine de coureurs à boucler l'épreuve solo: Geoffrey Prunier l'emporte en 2h16 devant Alexis Vincent en 2h19 et Yann Sipili en 2h22. Côté féminin, Virginie Mylonas s'impose en 3h13 devant Alexandra Bouchereau en 3h20 et Fanny Gay en 3h35.

Moto: 7ème manche de motocross

La 7ème manche du championnat régional de MX a eu lieu ce dimanche à Bras Panon sur le circuit de la Caroline. Romain Laurens, leader du championnat, reste invaincu sur ce circuit en remportant cette 7ème manche de championnat devant Guillaume Baillif et Pascal Dorseuil. Il s'impose dans 2 des 3 courses du jour, laissant la seconde à Baillif. Avec ce résultat, il accroit son avance au classement général tandis que Baillif se replace par rapport à Dorseuil.

Beach Tennis: Championnats de la Réunion

L'ARTVBT organisait les championnats de la Réunion de beach tennis ce week end sur le site de beach de Saint Paul front de mer pour les doubles séniors et U16, hommes et femmes. Les vainqueurs des finales et désormais champions de la Réunion sont :

Hommes : Lionel Bertolini et Jonathan Ralite battent Dourouguni / Jouque 6/2-6/3

Femmes : Julia Coll et Elodie Vadel battent Renard / Rousseau 6/1 – 6/2

Jeunes filles : Mayré Bray et Mohéa Payet battent Maya Retali et Eva Troucelier 6/2-5/7-6/0

Jeunes hommes : Pierre Bergonzoli et Matthias Perez battent Amadeo Choux et Nathael Cadarsi 6/4-6/3

Surf: Championnat de France interclubs

Les championnats de France interclubs de surf ont eu lieu ce week end à Mimizan dans le sud ouest de la France. Lucas Jannier, Sam Lemaire, Ugo Robin et Mahé Javegny ont représenté la Réunion au sen du St Leu Surf Club qui s'est hissé sur la 3ème marche du podium.

Surf: Margaret River Pro

La 4ème manche du World Tour n'a pas souri aux Réunionnais. La semaine dernière, Johanne Defay était éliminé après le 3ème tour seulement. Samedi, c'était au tour de Jérémy Florès de sortir également au 3ème tour, ne trouvant la solution sur le terrible spot de The Box face à l'Hawaiien Sebastian Zietz vainqueur de l'épreuve en 2016.



Surf: Championnats du Monde de longboard

La Réunionnaise Alice Lemoigne a été sacrée championne du Monde ISA de longboard ce dimanche sur le spot de la Grande Plage de Biarritz. Après le titre décroché par équipe vendredi avec les bleus, Alice s'est offert la victoire en individuel dimanche devant Justine Dupont, Chloé Calmon et Soleil Errico (champion du monde en titre). La Réunionnaise signe donc une excellente performance en amateur et sera attendue maintenant sur les manches mondiales de la WSL (Espagne fin aout, New York septembre, Taiwan décembre) pour un titre encore plus convoité.

Volleyball: 11ème étape Promovolley

La 11ème étape du championnat de volley loisir 2018-2019, était organisée ce dimanche au Tampon, sur le site du CREPS de la Plaine des Cafres. 9 équipes féminines et 10 masculines se sont affrontées tout au long de la journée.

En féminines, les Saint-Paulettes s'inclinent d'un point en finale face à l'entente Cayenne/Petite Ile. Zembrocal diminué, accroche la 3ème place devant VBSP Soleil et Volkanik1. Dans l'ordre, TGV 2, TGV1, Volkanik1 2 complètent le classement qu’intègre progressivement une nouvelle équipe VBA Quatorzième mise en place et encadrée par Luciano.

Les positions au classement général sont figées et devraient le rester sauf absence à l'étape finale du 30 juin à Ste Suzanne.

En Masculins, TGV1, absent chez lui, le podium est conforme au classement général avec la victoire de Avirons Jeunes devant VC Cilaos et SMVB. Gecko 1 précède VL Ravinois mais ne devrait pas les inquiéter à la 4ème place du général. Un plateau complété par 3 équipes hors concours du Tampon et de Promovolley, peut être de futures équipes en Loisirs. Au général sauf absence la aussi, les positions semblent acquises avec un podium Avirons Jeunes, VC Cilaos et Sainte-Marie.

Prochain rendez vous, la journée finale du championnat 2018-2019 (étape reprogrammée du 18 novembre), à Sainte-Suzanne le 30 juin (site de Bel Air).

sp/www.ipreunion.com