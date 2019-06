Voici l'agenda des événements sportifs du week-end du vendredi 7 au dimanche 9 juin 2019. (Photo d'illustration rb/www.ipreunion.com)

Football : 11ème journée de R1

La 11ème journée de Régionale 1 aura lieu ce dimanche après midi à 15h30 :

Excelsior – Capricorne

Ste Marie – St Louis

Jeanne d'arc – SDEFA

St Pierroise – Tamponnaise

St Louisienne – Ste Suzanne

Trois Bassins – Marsouins

St Denis – St Pauloise

Cyclisme: Grand Prix de Ste Suzanne

Anim'services organise le grand prix de Ste Suzanne ce dimanche sur un circuit de 8,6km sur les routes de la commune. Les jeunes, féminines et open s'élanceront à 12h30 puis les élites seront lâchés à 14h15 pour 12 tours, soit 103,2km.

VTT: Championnat régional et 9ème manche de la coupe régionale

Le championnat d ela Réunion de vtt cross country aura lieu ce lundi de Pentecôte lors de la 9ème manche de la coupe régionale de la spécialité, sur le site de Bras Sec à Cilaos. Le parcours consistera en une boucle de 5km pour 150m de dénivelé à parcourir plusieurs fois selon les catégories. La journée commencera avec les courses jeunes à partir de 9h00 et se terminera avec la course élite à 13h00.

Escalade: Ti Zourit

Ce dimanche de 10h30 à 16h30, se déroulera, pour la 7 ème année consécutive, le TI-ZOURIT au gymnase Noé Phalaris à la Chaloupe Saint Leu. Dans un esprit ludique, les plus jeunes de la discipline se sont donnés rendez-vous pour la découverte de l’univers de la compétition. Les catégories Microbes, Poussins et Benjamins s’affronteront sur 14 blocs, préparés spécialement par l’équipe d’ouvreur de la Ligue Réunion de la Montagne et de l’Escalade. Comme l’année précédente, cette compétition séduit beaucoup les jeunes. En effet plus de 64 jeunes compétiteurs seront présents à cet évènement qui permettra de déceler les nouveaux champions de la Réunion, et peut être de France ou du Monde ! Cette compétition, est organisée par la Ligue Réunion de la Montagne et de l’Escalade.

Trail: Trail de Minuit

Le CAPOSS organise son désormais traditionnel trail de minuit ce samedi à 23h59, départ de la place festival de la Possession. Au programme, 56km et 3200m de dénivelé positif dans Mafate via Sans Souci, la Canalisation des Orangers, Grand Place, ilet à Bourse, Aurère, Deux Bras, Dos d'Ane, sentier Kalla et arrivée place Festival. Inscrite au calendrier ITRA, cette course rapportera les précieux points pour l'UTMB et le Grand Raid... ils seront ainsi 1200 courerus au départ de l'épreuve qui affiche complet depuis longtemps.

Trail: Trail urbain de Ste Clotilde

L'ADPESR organise ce dimanche le trail urbain de Sainte Clotilde sur un tracé de 10km dans les rues du quartier. Le départ sera donné à 7h30 de la mairie annexe.

Trail: Foulées de l'IMS Babet

L'IMS Babet organise un trail urbain de 17km ce dimanche à St Joseph. Le départ sera donné à 7h30 du terrain de sport Lenepveu Cayenne direction le centre ville puis le lit de la rivière des Remparts puis les Grègues et Manapany les bains pour revenir ensuite à la pointe de la Cayenne.

Athlétisme: Championnat régional jeunes

Le championnat de la Réunion cadets, juniors et espoirs aura lieu en deux temps, ce samedi et samedi 15 juin. La 1ère journée se déroulera au stade du Centenaire d'Etang Salé à partir de 15h00 avec au programme: 100/800/3000m, 400 haies, 2000 steeple, 4x100m, hauteur, longueur, poids et disque.

Karting: 3ème manche de championnat

La 3ème manche du championnat régional de karting aura lieu ce dimanche sur la piste de la Jamaique à Saint Denis. Cette manche sera l'ultime épreuve sur circuit permanent, avant d'entamer le 30 juin les épreuves sur circuit occasionnels en ville.

sp/www.ipreunion.com