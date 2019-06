Voici l'agenda des événements sportifs du week-end du vendredi 14 au dimanche 16 juin 2019. (Photo d'illustration rb/www.ipreunion.com)

Football : 12ème journée de R1

La 12ème journée de Régionale 1 aura lieu dimanche après midi à 15h30 :

Marsouins- St Louisienne

Capricorne – Tamponnaise

St Pauloise – Jeanne d'arc

Trois Bassins – St Pierroise

SDEFA – Ste Marie

AF St Louis – Excelsior

Ste Suzanne – St Denis

Course à pied : Foulées de Boucan Canot

Le BDN organise ce samedi les foulées de Boucan Canot sur un parcours de 10 km entre Boucan Canot et la pointe des Aigrettes, en deux boucles, alternant plage et route. Le départ sera donné à 17h15 de la plage.

Course à pied : Relais nocturne de St André

Le TCSA organise le relais nocturne de St André sur un tracé de 21km à se partager en équipe de 7 coureurs (3km chacun). Le départ sera donné à 19h30 du stade Sarda Garriga.

Course à pied : Foulées des sapeurs pompiers du Port

Les Foulées des sapeurs pompiers du Port auront lieu ce dimanche sous forme de trail urbain de 10km dans la cité portoise. Le départ sera donné à 7h30 de la caserne des pompiers, direction les routes, sentiers et pistes méconnues du Port.

Trail: Bassin Boeuf

Le CASS organise le trail de Bassin Boeuf ce dimanche à Sainte Suzanne. Le parcours proposera 29km et 850m de dénivelé positif alternant sentier littoral, route et chemins, via Bagatelle, le bassin boeuf et la Grande Montée. Le départ sera donné à 7h00 du Bocage.

Trail: Trail de Bellevue

L'AVAD organise son trail ce dimanche sur un tracé de 17km et 1100m de dénivelé positif dans les hauts de la Bretagne à Saint Denis. Le départ sera donné à 7h30 du plateau noir direction Bellevue, Grand Figuier, ravine Montauban et retour Bellevue.

Triathlon: La 0-3000

Le Club Triathlon propose ce samedi une course de triathlon entre St Pierre et Cilaos, avec une arrivée au sommet du Piton des Neiges. Au programme, 1500m de natation dans le lagon de St Pierre, 45km de vélo pour monter à Cilaos puis 20km de trail pour gravir le piton des Neiges. La course pourra également se faire sous forme de duathlon; la natation sera remplacée par 5km de course à pied. Les concurrents auront aussi l'option de se contenter de 10km de course à pied dans Cilaos s'ils ne se sentent pas capables de gravir le piton. Au total, ils devraient être près de 300 concurrents au départ de cette épreuve hors norme.

Athlétisme: Championnat régional jeunes, act II

La 2ème journée du championnat de la Réunion cadets, juniors et espoirs aura lieu ce samedi au stade du Centenaire d'Etang Salé avec au programme: 200/400/1500m, 100/110m haies, 2000/3000 steeple, perche, triple saut et javelot. Début des épreuves à 15h00.

Escalade: Margouillat Contest

Basalte Evolution Saint Denis proposera ce dimanche une compétition amicale de bloc pour toutes les catégories d'âge à partir de 4 ans. La journée débutera avec les plus jeunes: Baby/virus de 9h à 10h15, microbes de 10h30 à 12h, poussins de 12h15 à 13h45, benjamins/minimes de 14h15 à 16h et cadets/juniors/séniors/vétérans de 16h30 à 19h00.

sp/www.ipreunion.com