Publié il y a 1 heures / Actualisé il y a 10 minutes

Fraternité Générale et l'UFOLEP organisent la première tournée de la fraternité ce week-end. Le principe de ces événements : favoriser la mixité des publics, de lutter contre les stéréotypes, les préjugés et toutes formes de haines. Ces événements sont des moments fédérateurs de pratique sportive, de sensibilisation et de communication autour des questions d'entraide, de partage, de dialogue, d'échange et de solidarité. Le 15 Juin 2019 le comité UFOLEP Réunion organise un tournoi au terrain de Beach Soccer de Saint-Paul de 9h à 16h. (Photo d'illustration rb/www.ipreunion.com)

