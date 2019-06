Voici les résultats sportifs du week-end du 14 juin au 16 juin 2019. (photo d'illustration rb/www.ipreunion.com)

Football : 12ème journée de R1

La 12ème journée de Régionale 1 a eu lieu dimanche après midi, sans grand changement au niveau du classement puisuqe les 4 premiers ont gagné leur rencontre : St Pierroise 41 points, Ste Marie 37 points, Jeanne d'arc et St Denis 36 points.

Marsouins- St Louisienne 3-1

Capricorne – Tamponnaise 2-1

St Pauloise – Jeanne d'arc 0-2

Trois Bassins – St Pierroise 1-2

SDEFA – Ste Marie 0-1

AF St Louis – Excelsior 0-4

Ste Suzanne – St Denis 1-2

Course à pied : Foulées de Boucan Canot

Le BDN organisait samedi les foulées de Boucan Canot sur un parcours de 10 km entre Boucan Canot et la pointe des Aigrettes, en deux boucles, alternant plage et route. Jean Patrice Payet s'est imposé en 36'28 devant Raphael Huet en 37'18 et Alexandre Charlettine en 38'56. Côté féminin, la cadette Léa Papalia l'a emporté en 47'24 devant Ekaterina Piery 48'50 et Karine Semont 49'08. Une centaine de coureurs était au départ.

Course à pied : Relais nocturne de St André

Le TCSA organisait samedi le relais nocturne de St André sur un tracé de 3km à parcourir en équipe de 7 coureurs, soit un total de 21km. 13 équipes étaient au départ. Le team Kalou 1 l'emporte en 1h08 devant le CTBP en 1h10 et le team Kalou 2 en 1h15. En mixte, victoire du TCSA en 1h19 et côté féminin, victoire du CTPB filles en 1h34.

Course à pied : Foulées des sapeurs pompiers du Port

Les Foulées des sapeurs pompiers du Port ont eu lieu dimanche sous forme de trail urbain de 10km dans la cité portoise, avec une centaine de coureurs au départ. Luciano Darel s'est imposé en 38'22, devant Robin Kermarec en 38'59 et Jean Benoit Talimbola en 39'33. Côté féminin, victoire de Lolo Bègue en 47'12 devant Magali Quest 50'50 et Jessica Dassy 51'03.

Trail: Bassin Boeuf annulé

Le CASS, organisateur du trail de Bassin Boeuf dimanche à Sainte Suzanne, a finalement été dans l'obligation d'annuler l'épreuve.

Trail: Trail de Bellevue

L'AVAD organisait son trail ce dimanche sur un tracé de 17km et 1100m de dénivelé positif dans les hauts de la Bretagne à Saint Denis. 250 coureurs étaient au départ. Loic Boyer et Juanito Lebon se sont partagés les lauriers en 1h36, laissant Fabrice Mitridate compléter le podium en 1h37. Côté féminin, Florence Solente l'emporte en 2h14 devant Julie Zirgel en 2h27 et Stéphanie Delvoye en 2h28.

Triathlon: La 0-3000

Le Club Triathlon proposait ce samedi un triathlon entre St Pierre et Cilaos, avec une arrivée au sommet du Piton des Neiges. Au programme, 1500m de natation dans le lagon de St Pierre, 45km de vélo pour monter à Cilaos puis 20km de trail pour gravir le piton des Neiges.

Olivier Lamarque s'est imposé largement en 4h31, construisant sa victoire à vélo avec le meilleur temps (1h52) et à pied avec une montée éclaire en 2h06! Il devance Clément Bach en 4h47, meilleur nageur du jour mais un peu à la peine sur la partie trail pour espérer l'emporter. Enfin, Loic Mousselet prend la 3ème place en 4h51 grâce à une belle remontée en trail. Côté féminin, Laura Guerdin l'emporte en 5h43 avec le 19ème temps scratch sur la montée au Piton en 2h36. Elle devance Pauline Aigon en 5h52, longtemps en tête avant de céder en course à pied, et Géraldine Boudart en 5h57. A noter que 222 coureurs ont franchi la ligne d'arrivée.

Sur le duathlon, même s'ils étaient moins nombreux, ils étaient tout de même 70 à rejoindre le sommet du PDN. Aurélien Jacquoutot a été le plus rapide en 4h32 avec de bons chronos à vélo (1h57) et en trail (2h11), mais loin de ceux d'Olivier Lamarque. Il devnce Geoffroy Grondin en 4h36 et Geoffrey Prunier en 4h37. Côté féminin, Estelle Perrière s'impose en 5h27 devant Sabine Staal en 5h31 et Julia Brulin en 5h54.

Athlétisme: Championnat régional jeunes, act II

La 2ème journée du championnat de la Réunion cadets, juniors et espoirs a eu lieu samedi au stade du Centenaire d'Etang Salé avec au programme: 200/400/1500m, 100/110m haies, 2000/3000 steeple, perche, triple saut et javelot. Les vainqueurs par catégories sont:

200m / CAF 25''62 Hamilcaro Alyssa Dominicaine A

400m / CAF 58''56 Mithra Mirella Dominicaine A

1 500m / CAF 5'47''68 Sinazie Modely Theolene Ca Sainte Marie

100m Haies (76) / CAF 19''82 Vitry Audrey Sport Patrimoine Animation Et

Triple Saut / CAF 9m05 (+0.3) Lafosse Aeryne Samsora Tonique Athle

Javelot (500 G) / CAF 31m11 Lauret Carmelie-mariss Us Pointe-des-galets

400m / JUF 66''78 Briois Luna Us Pointe-des-galets

100m Haies (84) / JUF 17''10 Correia-Djelti Jade Ac Entente Nord

2000m Steeple (76) / JUF 7'41''70 Hoareau Camille Dominicaine A

Javelot (600 G) / JUF 16m01 Battinger Camille-amelia Ac Entente Nord

200m / ESF 35''37 Basso Tiffany Ca Plaine Des Cafres

Javelot (600 G) / ESF 32m51 Paroix Jade Adi Sportive Saint Louis

200m / CAM 23''18 Tantale Lucas Co Stade Petite Ile

400m / CAM 51''67 Lapierre Theophane Dominicaine A

1 500m / CAM 4'15''47 Victoire Franck Racing Club De Saint Denis

110m Haies (91) / CAM 16''32 Etheve Cedric Co Stade Petite Ile

Triple Saut / CAM 12m38 (+2.2) Etheve Cedric Co Stade Petite Ile

Javelot (700 G) / CAM 43m67 Abdallah Fahari Club Athletisme De Labattoir

200m / JUM 22''64 Radet Yohan Sport Patrimoine Animation Et

400m / JUM 49''95 Payet Alexis Dominicaine A

1 500m / JUM 4'16''23 Lebon Vincent Ca De La Plaine Des Palmistes

Triple Saut / JUM 10m54 (+1.9) Picard Djamil Us Pointe-des-galets

Javelot (800 G) / JUM 35m48 Nanguy Moussa Zazatsara Athletique Junior De

400m / ESM | M 50''42 Moilma Jean-dylan Dominicaine A

1 500m / ESM 4'15''07 Etangsalé Cedric Association Culturelle Et Spor

Triple Saut / ESM 11m32 (+2.1) Maoulida Rahim Zazatsara Athletique Junior De

Javelot (800 G) / ESM 29m34 Mohamed Farahani Ac St-andre