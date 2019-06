Alors que les championnats du monde de beach tennis se tiendront à Moscou du 2 au 7 juillet 2019, dix sportifs réunionnais ou s'entraînant dans des clubs de La Réunion ont été sélectionnés pour participer à la compétition.

" Nos meilleurs éléments s’entraînent principalement à La Réunion et à Bordeaux. La Réunion possède en plus un vivier très intéressant de jeunes joueurs " souligne Maxime Lahondès, président de la Commission fédérale de beach tennis, dans une interview accordée à la fédération française de tennis (FTT).

Pour ce mondial, seuls Mathieu Guegano et Théo Irigaray ne sont pas issus de La Réunion, et s’entraînent tous les deux à Bordeaux. La sélection peut par ailleurs se vanter de compter parmi elle Mathilde Hoarau et Magali Garnier, membres de l’équipe séniors femmes, et placées respectivement 14ème et 35ème au classement mondial actuel.

Un bon niveau global

La France se maintient à un bon niveau global et se classe à la 4ème place au niveau mondial, mais la fédération souhaite aujourd'hui renforcer et structurer le beach tennis afin de former de vrais professionnels du sport. " Les enseignants de tennis doivent bénéficier de formations, afin de créer des écoles de beach, ce qui est déjà le cas à la Réunion " développe Maxime Lahondès.

L'an passé, aux championnats du monde, les 14 ans et moins avaient obtenu la médaille d'argent.

Découvrez la composition complète des équipes :

Dames :

Mathilde Hoarau

Magali Garnier

Pauline Bourdet

Messieurs :

Mathieu Guegano

Théo Irigaray

Nicolas Gianotti

Sélectionneur Jérôme Maillot

Filles :

Maïré Bray

Mohéa Payet

Naëla Chehbouni

Garçons :

Amadéo Choux

Mahé Bourjae

Thomas Portolleau

Sélectionneur David Mottin





