Football : 13ème journée de R1

La 13ème journée de Régionale 1 aura lieu dimanche après midi à 15h30, avec une seule rencontre avancée à samedi soir :

St Pierroise – Capricorne (samedi 20h00)

St Louisienne – Trois Bassins

St Denis – Marsouins

Jeanne d'arc – Ste Suzanne

Ste Marie – St Pauloise

Excelsior – SDEFA

Tamponnaise – St Louis

Cyclisme : Coupe régionale piste

La 7ème manche de la coupe régionale sur piste aura lieu ce samedi après midi au vélodrome de Champ Fleuri avec au programme : 200m lancés, élimination, scratch et course aux points. Le début des épreuves est programmé pour 14h00.

Cyclisme : Grand Prix Happy Bikes

Le grand prix de la ville de St Pierre aura lieu ce dimanche dans la ZAC Roland Hoareau de Pierrefonds sur un circuit de 5,6km à parcourir plusieurs fois. Cette épreuve servira également de support au championnat vétérans et féminines. La journée débutera à 8h30 avec les vétérans, suivis des féminines à 10h30, des pass et cadets à 12h00 puis des élites à 13h30 pour 19 tours soit 107km.

VTT : Championnat régional de descente

Le championnat régional de DH aura lieu ce dimanche sur la piste de piton Calvaire au Plate St Leu. Le classement du championnat se fera uniquement sur la manche finale. La 1ère manche est programmée à 10h40 et servira d'établir un classement pour la manche finale programmée à 13h40.

Trail: Arc en ciel

Cette année encore l'Arc en ciel sera le support du championnat régional de trail long. La course aura lieu ce samedi entre le stade de St Paul et le lycée Roches Maigres de St Louis. Le départ sera donné à 4h00 direction Sans Souci, ilet Alcide, le Maido, le Grand Bénare, Camp 2000, les Makes, les Canaux puis enfin l'arrivée à Roches Maigres. La course totalisera 63km pour 3500m de dénivelé positif et pourra également se faire en relais à 2 avec un premier tronçon de 24km pour se rendre au Maido et passer le relais au 2nd coureur qui fera les 39km restant pour rejoindre St Louis. Parmi les favoris, on notera la présence de Jean Eddy Lauret, vainqueur ici même par le passé, ainsi que Jean Pierre Grondin qui s'essaiera sur cette épreuve pour la 1ère fois lui qui a gagné chaque course à laquelle il a participé depuis 2015 (hormis le Grand Raid 2017, 7ème et 1er Réunionnais). Le spectacle devrait aussi être au rendez-vous du côté des relais avec un binôme très attendu composé de Marcelle Puy et Hortense Bègue... Au total, ils seront 750 coureurs au départ; une participation en baisse, nettement inférieure aux années précédentes, mais qui connait tout de même un réel succès.

Course à pied: Foulées nocturnes Pandion

Le CSSDA organise les fouées nocturnes Pandion ce samedi à 20h00 dans les rues de St Denis. Le parcours consistera en une boucle de 10km via Champ Fleuri, le Butor et le Chaudron. Le départ se fera à 20h00 du stade de Champ Fleuri où sera également jugée l'arrivée.

Course à pied: Course Duo

L'association Famill'espoir organise la course Duo ce dimanche à Etang Salé, derrière Akoatys. Le départ sera donné à 9h30 pour 2, 4 ou 8km où seront associés des duos ou trios avec des coureurs valides et des personnes à mobilité réduite. La route entre la ravine des Avirons et le rond point d'Etang Salé sera spécialement fermée à la circulation pour l'évènement.

Moto: 8ème manche de championnat MX

La 8ème et dernière manche du championnat régional de motocross aura lieu ce dimanche sur la piste du Petit Tampon. Sauf incident, Romain Laurens devrait l'emporter sans difficulté avec ses 51 points d'avance au classement général. Le suspens demeure uniquement pour la seconde place qui devrait se jouer entre Guillaume Baillif (390 points) et Pascal Dorseuil (380 points).

Course à pied: Tour de l'île pour Antoine Guillon

Le traileur métropolitain aux multiples top 5 sur le Grand Raid ces 12 dernières années, Antoine Guillon, sera à la Réunion ce week end pour tenter de battre le record du tour de l'île en course à pied, jusqu'ici détenu par Jacky Murat. Aintoine s'élancera samedi à 15h00 du Barachois direction l'Est pour les 212km du tour de l'île et compte arriver le lendemain vers 11h27 précisément. Nul doute que tout est calculé à la seconde pour celui que l'on surnome depuis quelques années le métronome. La meilleure marque de ce défi a été réalisée par Jacky Murat en 1997, en 21h20.

"Je table sur environ 20h30, mais bien entendu, l'inconnue principale sera la résistance musculaire face au bitume. Foulée économique et bonne gestion seront la clef de la réussite, avec l'aide psychologique de vos encouragements".

Surf: OI Rio Pro

Les Réunionnais Johanne Defay et Jérémy Florès sont au Brésil cette semaine pour disputer la 5ème manche du World Tour à Saquarema.

Johanne Defay était incertaine jusqu'à ce jeudi matin. Pour cause: elle a contracté la dengue à la Réunion la semaine dernière. Initialement la surfeuse avait prévu de voyager vendredi dernier pour se rendre au Brésil 5 jours avant l'épreuve mais la veille, elle déclarait les premiers symptomes: "vendredi matin j'étais au plus mal. J'ai fait une prise de sang et décalé mes billets d'avion à lundi. Dans la matinée de samedi, le verdict est tombé, c'était bien la dengue...je suis restée clouée au lit jusqu'à dimanche soir avec de la fièvre et mal partout. Lundi j'allais un peu mieux mais impossible d'envisager un voyage de 36 heures, donc j'ai reporté au lendemain. Finalement, je suis partie mardi après midi, je suis arrivée mercredi soir au Brésil, vers 20h00 et jeudi matin je surfais mon 1er tour à 7h30, soit moins de 12h après mon arrivée! C'était difficile avec la fatigue et les 7 heures de décalage horaire...mais je ne voulais pas déclarer forfait sans avoir essayer" . La Réunionnaise a tenté de limiter la casse pour le premier tour espérant être vite opérationnelle pour la suite. Elle s'est inclinée face à Moore et Andrew et passera donc par le second tour.

Côté masculin, Jérémy Florès a affronté ses compatriotes Michel Bourrez et Joan Duru dans la dernière série du jour jeudi... Dans des conditions misérables, le Réunionnais s'est incliné et comme Defay, il devra passer par le second tour synonyme de repêchage.



sp/www.ipreunion.com