Ce vendredi 21 juin c'est bien entendu la fête de la musique mais c'est aussi, si vous ne le saviez pas, la journée mondiale du yoga. Pour les adeptes de cette discipline, plusieurs ateliers sont organisés à La Réunion. Mais c'est surtout l'occasion de découvrir les multiples facettes du yoga qui existent : yoga du rire, yoga acrobatique, yoga avec des animaux... Autant de variantes, du plus sportif au plus loufoque.

Connaissiez-vous le yoga acrobatique ? Très sportif, il consiste à réaliser des figures type "acrogym", souvent en duo, voire en trio. La discipline a beaucoup de succès à La Réunion, il n'est pas rare de voir des adeptes s'entraîner sur la plage. Aussi appelé "acro-yoga", ce sport demande beaucoup de concentration... et de souplesse.

Le yoga peut également être une d'une grande aide pour la randonnée en montagne et surtout l'escalade. Souplesse, force, respiration, autant de critères importants pour aider à devenir un roi de la grimpe.

Des variantes plus loufoques

Mais il y a plus original que l'acrobatie ou l'escalade... Le yoga du rire par exemple, de plus en plus connu, est recommandé pour le bien-être moral des participants. Une méthode qui agit sur le psychologique et permet de se détendre. L'institut du yoga du rire est aujourd'hui bien implanté à La Réunion.

Plus original, connaissez-vous le yoga nu ? C'est l'une des dernières tendances en date. Venue des Etats-Unis, cette variante du yoga est censée "libérer" le corps... au vrai sens du terme.

Vous n'avez encore rien vu. Il y a plus étrange encore... Le yoga peut également se pratiquer en compagnie d'animaux. Lapins, ou chèvres c'est selon. Selon ceux qui le pratiquent, être entouré d'être d'animaux permet d'être apaisé. Le "goat yoga" est d'ailleurs aujourd'hui une pratique célèbre qui fait le bonheur des amoureux des agneaux...

Plusieurs événements organisés à La Réunion

A l’occasion de la Journée Mondiale du Yoga, l’ARRCC (Association Réunionnaise des Relations et Créations Culturelles) organise sous l’égide de la ville de Saint-Denis et du Consulat Général de l’Inde une manifestation collective "YOGA et SPORT". Ouvert à toutes et à tous, cette journée se déroulera au Parc de la Trinité du Coeur Vert Familial le 21 juin. Elle commencera par une salutation au soleil appelée Pranayama à 9h30. Puis suivront une session de "Natya Yoga" (entre yoga et danse) et une session de yoga du rire.

De son côté, l'association India Kalacharam organise une conférence sur l'Ayurvéda (une médecine traditionnelle indienne reliée au yoga) le dimanche 30 juin 2019. Une démonstration de yoga aura lieu dès 9h, à la Rivière Saint-Louis.

