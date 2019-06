C'est le grand jour pour Antoine Guillon, que l'on connaît pour ses sept participations au Grand Raid. L'ultra-traileur de 48 ans a décidé de se lancer un défi, établir le record du tour de l'île en passant par le littoral. L'athlète sort de sa zone de confort, 212 bornes à parcourir, 1860 mètres de dénivelé positif et tout ça, sur du bitume, un sacré challenge ! Et le grand départ, c'est ce samedi 22 juin 2019 depuis le Barachois de Saint-Denis. (photo d'llustration rb/www.ipreunion.com)

La distance et le dénivelé ne l'effraient sans doute pas. Après sept podiums sur le Grand Raid, ni les kilomètres, ni les sentiers difficiles de notre île n'effraient l'athlète. Antoine Guillon est un spécialiste des ultras techniques, il continue à se hisser sur le podium de certains des ultras trails les plus compétitifs du monde.

C’est la première fois qu’Antoine Guillon s'essaie à ce genre de course. La principale difficulté pour le traileur sera d'adapter sa technique de course à un terrain qu'il n'a pas l'habitude de pratiquer sur de très longues distances "l'inconnue principale sera la résistance musculaire face au bitume. Foulée économique et bonne gestion seront la clef de la réussite, avec l'aide psychologique de vos encouragements" indique le sportif sur les réseaux sociaux.

Le record de ce tour de La Réunion est détenu depuis 1997 par Jacky Murat. Le palmi-plainois avait bouclé son tour en 21h20. Antoine Guillon s'est lancé comme ojectif de terminer la course en 20h30.