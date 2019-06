Publié il y a 18 minutes / Actualisé il y a 18 minutes

Le week-end dernier à Ostermundigen en Suisse avait lieu la première étape de la Coupe d'Europe de difficulté jeunes. Oriane Bertone, Candice et Sam Poullain, du club 7alouest et membre du Pôle Espoir de l'Outre-Mer, étaient en lice. Oriane remporte l'or et se qualifie pour les Championnats du monde jeunes en août, en Italie. Candice est arrivée à la 19ème place et Sam 29ème.

