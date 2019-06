Voici les résultats sportifs du week-end (Photo d'illustration rb/www.ipreunion.com)

Football : 13ème journée de R1

La 13ème journée de Régionale 1 a eu lieu dimanche après midi à 15h30. Le leader St Pierrois (43 points) a marqué le pas en concédant un match nul face à la Capricorne, tandis que ses poursuivants directs, Ste Marie (41 points) et St Denis (40 poins) s'imposaient dans leurs rencontres respectives.

St Pierroise – Capricorne 1-1

St Louisienne – Trois Bassins 1-2

St Denis – Marsouins 2-1

Jeanne d'arc – Ste Suzanne 2-2

Ste Marie – St Pauloise 1-0

Excelsior – SDEFA 2-0

Tamponnaise – St Louis 3-2

Cyclisme : Grand Prix Happy Bikes

Le grand prix de la ville de St Pierre a eu lieu dimanche dans la ZAC Roland Hoareau de Pierrefonds sur un circuit de 5,6km à parcourir plusieurs fois. Cette épreuve servait également de support au championnat vétérans et féminines.

En l'absence de la sélection Réunion en préparation en métropole pour les Jeux des Iles, Fabien Taocali (VCE) s'est imposé en 2h51 devant Thibault Thévenin (VCE) en 2h53 et Aurélien Payet (CCB) en 2h53. En féminines, Camille Laugier (CCB) s'offre le titre régional, et en vétérans celui-ci revient à Frédéric Tréport (LBO2).

VTT : Championnat régional de descente

Le championnat régional de DH a eu lieu ce dimanche sur la piste de piton Calvaire au Plate St Leu. Absent du circuit coupe régionale depuis le début de saison, Alexandre Sicard (PACA) s'est imposé devant Théo Gauvin (ACPR) et Alex Cazet (ACPR, junior). Un retour soigné puisque le pilote aux multiples trophées s'est offert le temps scratch dans chacune des deux manches du jour.

Trail: Arc en ciel

Cette année encore l'Arc en ciel était le support du championnat régional de trail long. La course a eu lieu ce samedi entre le stade de St Paul et le lycée Roches Maigres de St Louis, via Sans Souci, ilet Alcide, le Maido, le Grand Bénare, Camp 2000, les Makes, les Canaux pour 63km et 3500m de dénivelé positif. Comme prévu, Jean Pierre Grondin a fait course en tête, mais cette fois il était accompagné de Nicolas Rivière. Les deux hommes ont boulcé l'épreuve main dans la main en 7h14, devant Fredie Payet en 7h47. Côté féminin, Samira Adjaoud l'emporte en 10h11 devant Alexandra Assoumani en 10h15 et Corinne Lebreton en 10h18. 580 coureurs ont franchi la ligne d'arrivée.

Course à pied: Foulées nocturnes Pandion

Le CSSDA organisait les foulées nocturnes Pandion samedi à 20h00 dans les rues de St Denis, sur un tracé de 10km départ et arrivée à Champ Fleuri. Ulric Balzanet a été le plus rapide en 33'19, devant Didier Baret 34'11 et Etienne Chefiare 35'06. Côté féminin, victoire de Ophélie Dolphin en 43'07 devant Léa Papalia en 43'46 et Chantal Hodgi en 44'06. Une centaine de coureurs était au départ.

Moto: 8ème manche de championnat MX

La 8ème et dernière manche du championnat régional de motocross a eu lieu ce dimanche sur la piste du Petit Tampon. Romain Laurens a assuré jusqu'au bout pour conserver son avance et s'offrir ce titre régional devant Guillaume Baillif et Pascal Dorseuil.

Course à pied: Tour de l'île pour Antoine Guillon

Le traileur métropolitain Antoine Guillon était à la Réunion ce week end pour tenter de battre le record du tour de l'île en course à pied, jusqu'ici détenu par Jacky Murat en 21h20 (1997). Antoine s'est élancé samedi à 15h00 du Barachois direction l'Est pour les 212km du tour de l'île... et 20 heures 38 minutes plus tard, il revenait au Barachois par l'ouest pour boucler le tour de l'île avec un nouveau record à la clé!

Haltérophilie: Championnat régional par équipes

La finale du championnat régional par équipes s’est déroulée samedi au gymnase des deux canons à Saint Denis. Le Crossfit Saint Pierre 1 l'a emporté avec 1283.42 pts, devant SCHM St Paul 1187.45 pts, Crossfit Mahaveli 1002.23 pts, CSPJ St Denis 1150.63 pts, Team La Fournaise 1003.15 pts et Crossfit St Pierre 2 800.33 pts

En même temps, cette compétition servait de test/évent pour les sélectionné(e)s des jeux et de nombreux records personnels et de la Réunion ont été battus, ce qui est un signe de forme de la plupart de nos athlètes. La palme revient à Bryan VIRGINIUS qui a pulvérisé ses records de 19 kgs et qui sera un atout majeur de la délégation. Les jeunes n’ont pas été en reste puisque Caroline DAMOUR, David ESSOB et Erwan MARKA ont eux aussi battu leurs records. A noter le bon retour du médaillé d’or en 2015 Romain DIJOUX qui revient à son meilleur niveau. Seul petit bémol, quelques athlètes blessés sont freinés dans leur préparation. La sélection sera regroupée avant le départ le 17 juillet pour des stages d’entrainement 29 et 30 juin au centre local d’entrainement à St Denis puis du 8 au 13 juillet au CREPS de la Plaine des Caffres/crossfit de St Pierre. Un dernier test/évent aura lieu le 13 juillet après midi en public dans le cadre des festivités de Saint Pierre.

Surf: OI Rio Pro

Les Réunionnais Johanne Defay et Jérémy Florès étaient au Brésil la semaine dernière pour disputer la 5ème manche du World Tour à Saquarema.

Johanne Defay était incertaine jusqu'à ce jeudi matin. Pour cause: elle a contracté la dengue à la Réunion la semaine dernière. La Réunionnaise a tenté de limiter la casse pour le premier tour, seulement 12 heures après sa descente de l'avion, espérant être vite opérationnelle pour la suite. Elle s'est inclinée face à Moore et Andrew et est donc passée par le second tour où elle a fait un carton en dominant largement Malia Manuel et Brisa Hennessy. Les choses se sont compliquées lors du 3ème tour face à une Sally Fitzgibbons intouchable, qui finira plus tard par remporter l'épreuve. Defay reste donc sur une 9ème place, sa 4ème consécutive.

Côté masculin, Jérémy Florès a affronté ses compatriotes Michel Bourrez et Joan Duru dans la dernière série du jour jeudi... Dans des conditions misérables, le Réunionnais s'est incliné et comme Defay, il a du passer par le second tour synonyme de repêchage. Malheurreusement, Florès s'est incliné face aux Australiens Wade Carmichael et Jack Freestone, prenant donc une 32ème place.



sp/www.ipreunion.com