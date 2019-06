Publié il y a 1 heures / Actualisé il y a 47 minutes

Madagascar a enregistré la première victoire de son histoire en Coupe d'Afrique des Nations ce jeudi 27 juin 2019, en battant le Burundi 1 à 0 à Alexandrie (Egypte). L'unique but du match a été marqué par Marco Ilaimaharitra. Le milieu défensif du Sporting de Charleroi, club évoluant en première division belge, est aussi l'un des joueurs originaires de La Réunion évoluant dans la sélection malgache. Cette victoire entrouvre aux Barea (nom de l'équipe nationale de Madagasdcar) les portes d'une possible qualification pour les huitièmes de finale de la Coupe d'Afrique des Nations (CAN - Photo capture d'écran Bein Sports)

