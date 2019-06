Ce vendredi 28 juin, à 23h, heure réunionnaise, les Françaises devront affronter les Américaines, triple championnes du monde. Un sacré challenge pour ce quart de finale. A La Réunion, malgré la retransmission tardive du match, certains sont déjà prêts et les paris sont lancés. Alors, quel résultat peut-on attendre ? Un 2-1... 1-0, voire une défaite... les pronostics des Réunionnais sont variés.

A La Réunion, chacun y va de son pronostic. Si certains avouent ne pas suivre le match en raison de son heure tardive (21h heure métropolitaine, 23h heure réunionnaise...), d'autres se préparent et imaginent déjà les Bleues filer en demi-finale... Arnaud par exemple, envisage un 2-1 pour la France : "Elles ont toutes les chances !". Depuis le début du Mondial, il ne suit que les matchs des Françaises. "J'ai jamais été spécialiste mais elles jouent vraiment bien je trouve."

Avis partagé par son collègue Mika, qui, plus réaliste peut-être, table sur un 1-0 déccroché pendant les prolongations. "C'est une super équipe, elles ont un bon mental, mais les Américaines restent championnes du monde... elles sont hyper physiques." Il semble un peu plus inquiet que son collègue, estimant que les Etats-Unis sont durs à battre : "il va falloir tenir... les joueuses américains vont provoquer... ça va être difficile !"

Dominique, elle, admet qu'elle ne suit pas beaucoup le football, mais "c'est quand même la Coupe du monde". Elle aussi envisage les prolongations... "il va falloir s'accrocher, mais elles sont très fortes nos joueuses, j'y crois à notre équipe de filles !" Elle remarque une belle progression depuis le début du Mondial : "ce sont des compétitrices, elles ont bien avancé."

Cette année, le Mondial féminin témoigne d'un engouement supérieur aux précédents mondiaux. "J'en suis ravie", ajoute Dominique, "les pauvres, elles n'étaient pas si suivies avant... cette fois, on sent qu'elles sont beaucoup plus mises en avant, c'est super."

Julie, elle, ne suit le foot féminin que depuis cette année. Elle a suivi les deux derniers matchs, "une belle découverte" nous dit-elle. "Bon les horaires, c'est sûr que c'est pas au top pour nous mais on essaie de suivre quand même !" Plutôt pessimiste, elle redoute une défaite face aux Américaines, triple championnes du monde... "J'ai peur qu'on perde, mais j'aimerais bien au moins un 2-1 histoire qu'on marque un but, au moins qu'on les tienne un peu quoi."

Les Françaises se battent bien depuis le début du Mondial selon elle, "j'étais impressionnée de les voir sur le terrain, avec leur professionnalisme et leur envie de gagner". Les femmes manquent encore de visibilité en sport, selon elle. "Je trouve qu'on en entend quand même beaucoup moins parler que les hommes, c'est dommage qu'il y ait une différence aussi énorme entre les deux."

