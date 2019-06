Voici l'agenda des événements sportifs du week-end du vendredi 28 au dimanche 30 juin 2019. (Photo d'illustration rb/www.ipreunion.com)

Football : 16èmes de finale de la coupe de la Réunion

Les 16èmes de finale de la coupe de la Réunion sont programmés ce week end :

St Pierroise – Rivière Sports (vendredi)

Samedi :

Capricorne – Bagatelle

Co St Pierre – St Louisienne

OCSA Léopards – Etang St Leu

Ste Suzanne – Possession

Dimanche :

Marsouins – AJS St Denis

AS Bretagne – AS Eveché

Bellemène Canot – St Pauloise

Ste Rose - SDEFA



Cyclisme : Grand Prix de Sainte Marie

Le SMVC organise son grand prix ce dimanche en circuit dans la ZAE de la Mare et les hauts de Ste Marie. Les jeunes, féminines et vétérans courront le matin à partir de 8h20 sur un tracé de 2,3km à parcourir plusieurs fois selon les catégories. Ensuite, les élites auront le droit à un parcours de 12km via les hauts à parcourir 10 fois à partir de midi.



Trail: Tanambo Albany Trail

L’Association des Parents d’Elèves et Enseignants de l’école Jean Albany à Saint-Pierre organise un trail urbain ce samedi à Terre Sainte. Trois formats seront au programme: 2, 5 et 10km. Le départ sera donné à 8h00 à l'école Jean Albany, chemin du Gouffre, où seront également proposées diverses animations.

Course à pied: Foulées solidaires de Bras Fusil

Le pôle médico social Philippe de Camaret organise une course sur route de 10km ce samedi à St Benoit. Le départ sera donné à 8h00 du pôle, où sera également jugée l'arrivée. Le parcours sera une boucle de 5km dans le quartier de Bras Fusil à parcourir deux fois.

Moto: Finale semi nocturne de monobike

Le team 974 deux zéro organise la finale du championnat de monobike ce samedi sur la piste de la Jamaique à Saint Denis. Les contrôles se feront en matinée pour débuter la compétition à 14h. Les manches s'enchaineront ainsi tout l'après midi jusque dans la soirée.

Course à pied: Foulées nocturnes de Rive

L'association Rive et les raideurs 2000 organisent un trail urbain de 10km ce samedi dans les rues de Saint Denis. Le départ et l'arrivée se feront au niveau de la rue Malartic. Le parcours empruntera différents sentiers de la ville comme le littoral, le Bas de la rivière ou encore la Redoute. Un parcours de 5km, plus accessible, sera également proposé. Le départ sera donné à 20h00.

Natation: Championnats de la Réunion hiver

Les championnats de la Réunion hiver auront lieu ce week end à Saint Denis à la piscine du Chaudron. Ils serviront de préparation aux nageurs sélectionnés pour les prochains Jeux des Iles et également de qualification pour les prochains championnats de France. Le programme des deux jours est le suivant:

Samedi matin 9h00

1 - 50m papillon dames (séries)

2 - 50m papillon messieurs (séries)

3 - 50m brasse dames (séries)

4 - 400m nage libre messieurs (séries)

5 - 50m dos dames (séries)

6 - 200m dos messieurs (séries)

7 - 200m 4 nages dames (séries)

8 - 1500m nage libre messieurs (séries)

9 - 100m nage libre dames (séries)

10 - 100m nage libre messieurs (séries)



Samedi après midi 15h00

11 - 400m 4 nages dames (séries)

12 - 100m dos messieurs (séries)

13 - 100m brasse dames (séries)

14 - 200m brasse messieurs (séries)

15 - 200m nage libre dames (séries)

16 - 50m nage libre messieurs (séries)

17 - 800m nage libre dames (séries)

18 - 200m papillon messieurs (séries)

19 - 4 x 200m nage libre dames (séries)

20 - 4 x 200m nage libre messieurs (séries)

Dimanche matin 9h00

21 - 200m papillon dames (séries)

22 - 100m Papillon messieurs (séries)

23 - 100m dos dames (séries)

24 - 100m brasse messieurs (séries)

25 - 200m brasse dames (séries)

26 - 200m nage libre messieurs (séries)

27 - 50m nage libre dames (séries)

28 - 400m 4 nages messieurs (séries)

29 - 4 x 100m nage libre dames (séries)

30 - 4 x 100m nage libre messieurs (séries)

Dimanche après midi 15h00

31 - 100m papillon dames (séries)

32 - 50m brasse messieurs (séries)

33 - 400m nage libre dames (séries)

34 - 50m dos messieurs (séries)

35 - 200m dos dames (séries)

36 - 200m 4 nages messieurs (séries)

37 - 1500m nage libre dames (séries)

38 - 800m messieurs (séries)

39 - 4 x 100m 4 nages dames (séries)

40 - 4 x 100m 4 nages messieurs (séries)

Trail: Marathon du Mont Blanc

Chamonix sera en fête ce week end avec les différentes épreuves régroupées sous l'appellation marathon du Mont Blanc: les 90km, le Cross, les 10km, le Km vertical et enfin le Marathon. Comme chaque année, ils seront quelques réunionnais répartis sur les différentes courses chamoniardes. Vendredi, le départ des 90km sera donné à 4h00 puis celui du Km vertical à partir de 16h00. Samedi, le Cross est programmé à 8h00 puis les 10km à 13h00. Enfin dimanche, le Marathon est prévu à 7h00.

sp/www.ipreunion.com