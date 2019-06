Les Foulées nocturnes, trail urbain qui a lieu à Saint-Denis, se sont déroulées ce samedi 29 juin au soir. Une manifestation sportive organisée par le club "Les Raideurs 2000" en faveur des patients de l'Association RIVE (Réunion, Immunodéprimés, Vivre et Ecouter), qui intervient dans le domaine de la prévention face aux maladies sexuellement transmissibles comme le SIDA, et aide ceux qui en sont atteints. Selon les premières estimations, environ 3.600 euros auraient été collectés. (Photo d'illustration rb/www.ipreunion.com)

Sur la course, Sami Thernica a bouclé, en tête, les 10 km après 46 mn et 28 secondes de course. Stéphanie Delvoye est la première femme à avoir franchi la ligne d'arrivée en 53 mn et 20 secondes. 130 coureurs et 85 randonneurs ont participé à cet événement du côté de Saint-Denis.

Des fonds pour soutenir les personnes atteintes du SIDA

Selon Andréa De Calvé, présidente de l'Association RIVE, "tous les fonds récoltés servent directement aux usagers, exemple avec le repas communautaire qui nous proposons chaque semaine. Il s'agit d'une "repas-partage" servi à l'association."

Ces fonds serviront également à aider ceux qui ont peu de ressources, "pour vivre dignement avec leur maladie chronique", ajoute Andréa De Calvé. "On leur apporte aussi un soutien, comme dans le cas de remboursements qui ne peuvent avoir lieu."

