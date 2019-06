Ce dimanche 30 juin 2019 se déroulera le Grand prix karting sur le parvis de la Plaine des Palmistes. Les essais libres débuteront dès 8h20. Les manches qualificatives débuteront, elles, à 11h30. La remise des prix se tiendra à 16h25. (Photo d'illustration rb/www.ipreunion.com)

En tête d’affiche ce week-end, le leader de la catégorie rotax (catégorie la plus relevée) Jeremie Millet sera très attendu par ses principaux rivaux alors que les champions des circuits occasionnels 2018 dans la catégorie KZ (catégorie élite) Rehane Gany en sprinter et Alan Ismael en KZ Master devraient être les favoris.



Après avoir disputé trois manches sur le circuit permanent de la Jamaïque, les petits bolides se déplaceront ce week-end dans la fraîcheur de la plaine avant de partir pour à Saint-Pierre le 11 août, où l’on retrouvera Reshad Degerus, pilote espoir Réunionnais évoluant actuellement en F4 en métropole.



La dernière épreuve se tiendra sur le site des florilèges au tampon les 7 et 8 Décembre avec la participation de trois champions du monde.