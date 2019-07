Figurant parmi les meilleures équipes d'Afrique (45ème place au classement FIFA), les Aigles du Nigéria ont été renversés par l'équipe de Madagascar (victoire 2 à 0) lors du 3ème match du Groupe B de la Coupe d'Afrique des Nations (CAN), ce dimanche 30 juin 2019 à Alexandrie (Egypte). Cette victoire permet aux Barea de se hisser en huitième de finale de la compétition. Un exploit qui met tout un peuple en liesse.

La victoire contre le Burundi (1-0) le 27 juin dernier était déjà entrée dans l’histoire. Cette nouvelle performance de haut niveau face au Nigéria l’est tout autant. C’est d’abord Lalaina Nomenjanahary qui a ouvert le score, profitant d’une erreur de l’équipe nigériane pour subtiliser le ballon et tromper le gardien adverse (14e). Carolus Andrea a aggravé le score à la 53e grâce à un coup franc frappé aux 25 mètres et dévié par le mur nigérian. Les Nigérians n’ont rien pu faire face à un bloc malgache solide et intraitable.

Ce résultat permet donc aux joueurs de Nicolas Dupuy de terminer à la première place de leur groupe et de se hisser pour les huitièmes de finale. Leur match se jouera le 7 juillet prochain, à 20 heures. L’adversaire n’est pas encore connu.

Ferveur populaire autour des Barea

Ce parcours sans faute crée en tout cas une très grande ferveur populaire. Ce dimanche soir, une foule en liesse a envahi les rues de Tananaraive comme le montrent ces vidéos publiées sur les réseaux sociaux.

Les Malgaches sont extrêmement fières de leur équipe et l’affichent avec beaucoup d’imagination et d’humour.

L’engouement se crée aussi à La Réunion. Des personnalités telles que Daniel Gonthier, Maire de Bras-affichent affiché leur soutien pour l’équipe la Grande Ile qui, rappelons-le, compte 7 joueurs d’origine réunionnaise dont le défenseur de l’OL Jeremy Morel.

La communauté malgache de La Réunion est elle aussi très mobilisée. Déborah Rabeharizaka, présidente de l'association du comité de Madagascar, se dit "extrêmement fière, en tant que Réunionnaise et Malgache" de la victoire de l'équipe. "Leur victoire, c'est notre victoire " s'est réjouie la présidente.

Pana Reeve, habitant malgache de La Réunion, se remet lui doucement de ses émotions. "Nous avons fait la fête toute la nuit ! Le Nigéria, c'était le gros morceau de cette compétition. Triple champions d'Afrique, particpants à la dernière coupe du monde... C'était l'équipe de référence et nous les avons battu. Je suis très confiant pour la suite de la compétition" a-t-il indiqué.

Des supporters Malgaches à l’état d’esprit irréprochable

Si les Barea ne sont encore qu’aux huitièmes de finale, les supporters Malgaches, eux, ont déjà remporté la coupe de l’exemplarité. En effet, ces derniers n’hésitent pas à ramasser les déchets dans les tribunes une fois le coup de sifflet final donné, comme le montre cette vidéo. Un état d’esprit irréprochable, tant sur le terrain qu’en dehors.





On parle souvent des supporters japonais qui nettoient les tribunes avant de quitter le stade. A Alexandrie, les supporters de #Madagascar ont ramassé leurs déchets. #CAN2019 #alefabarea pic.twitter.com/EZ6aWUKflZ — Antoine Forestier (@a_forestier) 30 juin 2019

