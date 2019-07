Voici les résultats sportifs du week-end

Football : 16èmes de finale de la coupe de la Réunion

Les 16èmes de finale de la coupe de la Réunion étaient programmés ce week end :

St Pierroise – Rivière Sports 4-1

Capricorne – Bagatelle nc

Co St Pierre – St Louisienne 3-2

OCSA Léopards – Etang St Leu 3-1

Ste Suzanne – Possession 2-4

Marsouins – AJS St Denis 4-1

AS Bretagne – AS Eveché 1-1 (3-1 tàb)

Bellemène Canot – St Pauloise 1-2

Ste Rose – SDEFA 4-2

Cyclisme : Grand Prix de Sainte Marie

Le SMVC organisait son grand prix dimanche en circuit dans la ZAE de la Mare et les hauts de Ste Marie sur un tracé de 12km à parcourir 10 fois. Paul Rivière (VCO) s'est imposé en 3h30 devant Arthur Vatel (CCSL) en 3h34 et Jean Denis Armand (SMVC) en 3h38. Seulement 14 coureurs ont rejoint l'arrivée sur ce parcours éprouvant.

Course à pied: Foulées solidaires de Bras Fusil

Le pôle médico social Philippe de Camaret organisait une course sur route de 10km samedi à St Benoit dans le quartier de Bras Fusil. Didier Baret l'a emporté en 32'50 devant Ludovic Jasmin en 34'00 et Wendy Cadet en 35'12. Côté féminin, Béatrice Blard s'est imposée en 44'49 devant Vanessa Boolaky en 46'10 et Frédérique Weigel en 46'10. 71 coureurs étaient au départ.

Course à pied: Foulées nocturnes de Rive

L'association Rive et les raideurs 2000 organisaient un trail urbain de 10km samedi dans les rues de Saint Denis. Le départ et l'arrivée se faisaient au niveau de la rue Malartic. Le parcours empruntait différents sentiers de la ville comme le littoral, le Bas de la rivière ou encore la Redoute. 120 coureurs étaient au départ. Jiivan Thérinca s'est imposé en 46'28 devant Stéphane Ranganayaguy en 46'55 et Olivier Asson en 47'18. Côté féminin, victoire de Stéphanie Delvoye en 53'20 devant Lucinda Deurveilher en 55'44 et Julie Bacco en 55'55.

Natation: Championnats de la Réunion hiver

Les championnats de la Réunion hiver ont eu lieu ce week end à Saint Denis à la piscine du Chaudron. Les meilleures performances par épreuves sont les suivantes:

50m papillon dames: Manon Dijoux CNSJ 28"69

50m papillon messieurs: Grégory Robert ACER 26"48

50m brasse dames : Stacy Taquet CNSJ 36"07

400m nage libre messieurs: Corentin Trinez Antibes 4'10"02

50m dos dames : Manon Dijoux CNSJ 32"36

200m dos messieurs: Corentin Trinez Antibes 2'10"28

200m 4 nages dames : Manon Dijoux CNSJ 2'31"56

1500m nage libre messieurs : Mathieu Ceus ACER 17'48"04

100m nage libre dames : Liya Goupil-Lizekne ASEC 1'00"49

100m nage libre messieurs: Grégory Robert ACER 52"47

400m 4 nages dames : Liya Goupil-Lizekne ASEC 5'25"29

100m dos messieurs : Corentin Trinez Antibes 1'00"55

100m brasse dames : Amélie Bordes ASEC 1'19"48

200m brasse messieurs : Hugo Jeanne Rose ASEC 2'33"33

200m nage libre dames: Manon Dijoux CNSJ 2'13"48

50m nage libre messieurs : Grégory Robert ACER 24"35

800m nage libre dames : Romane Fendard CNPO 9'53"95

200m papillon messieurs: Nicolas Bouhet JEANNE 2'17"19

4 x 200m nage libre dames : CNSJ 9'08"51

4 x 200m nage libre messieurs : ACER 8'10"66

200m papillon dames: Cassandre Vingatesson ASEC 2'42"74

100m Papillon messieurs: Antoine Morel CNSJ 59"35

100m dos dames: Emma Morel CNSJ 1'09"02

100m brasse messieurs : Hugo Jeanne Rose ASEC 1'10"29

200m brasse dames: Amélie Bordes ASEC 2'49"14

200m nage libre messieurs : Corentin Trinez Antibes 1'55"27

50m nage libre dames: Manon Dijoux CNSJ 27"71

400m 4 nages messieurs : Hugo Jeanne Rose ASEC 5'02"42

4 x 100m nage libre dames : CNSJ 4'10"35

4 x 100m nage libre messieurs: ACER 3'39"62

100m papillon dames : Emma Morel CNSJ 1'04"00

50m brasse messieurs : Hugo Jeanne Rose ASEC 32''10

400m nage libre dames : Sawsana Falir-Le Bars CNPO 5'12"60

50m dos messieurs : Damien Delmotte JEANNE 28"19

200m dos dames : Manon Dijoux CNSJ 2'31"11

200m 4 nages messieurs : Corentin Trinez Antibes 2'14"55

800m messieurs: Mathieu Ceus ACER 9'09"99

4 x 100m 4 nages dames : CNSJ 4'38"47

4 x 100m 4 nages messieurs: JEANNE 4'11"15

Volley: Dernière étape Promovolley

La dernière étape du championnat loisir Pormovolley a eu lieu ce dimanche à Sainte Suzanne. Le tournoi s'est déroulé sur le site de Bel Air en gymnase pour les féminines (8 équipes) et sur le terrain extérieur sous un beau soleil pour les 13 équipes mixtes.

En féminines, logique respectée avec la domination de Zembkal. Les St Paulettes, diminuées laissent la deuxième place à Amis Cayennes mais les précèdent au classement général final. Volkanik 1, 4ème de l'étape profite de l'absence de VBSP SOLEIL pour les précéder au

classement général (4ème). Puis suivent dans l'ordre VBC Ste suzanne, TGV 2, Volkanik 2 et SMVB. 16 équipes féminines sont classées cette saison, autant qu'en mixtes.

En Masculins, même logique avec la victoire de Avirons Jeunes, encore devant VC Cilaos. VL Ravinois complète le podium en disposant en petite finale de SMVB 1. A noter que Avirons Jeunes, SMVB, VL Ravinois et Gecko présentaient chacun 2 équipes. Au général un beau podium Avirons Jeunes, VC Cilaos et Sainte-Maire.

La 26ème saison du championnat loisirs démarrera le 25 août à Petite Ile.

Athlétisme: Saidy encore en Or

Le Réunionnais Fabrisio Saidy a encore réalisé une grosse performance ce week end lors des championnats de France espoirs. Le coureur de la Dominicaine a claqué un impressionnant 45''85 sur le 400m, nouveau record des championnats mais également meilleur performance européenne de l'année en espoirs, de bon augure avant les championnats d'Europe...

sp/www.ipreunion.com