La deuxième étape de la Coupe d'Europe Jeunes de difficulté qui se tenait ce week-end du 29 et 30 juin 2019 à Saint-Pierre de Faucigny vient de s'achever. L'équipe de France décroche 6 médailles dont 5 d'or. La Réunionnaise Oriane Bertone s'offre d'ailleurs une nouvelle victoire en or. Retour sur une excellente prestation. (Photo Marie-Pierre Lafontaine)

En ce week-end de canicule, près de 300 compétiteurs se sont affrontés dans des conditions de chaleur extrêmes. Au terme d’une chaude journée de qualifications, 15 Français décrochent leur place en finale. " En dépit des conditions difficile, les Français sont restés concentrés, témoigne Corinne Théroux, entraîneur nationale en charge de l'équipe de France jeune de difficulté. Ils avaient envie, et c’est très agréable de soutenir cette équipe de France jeunes. "

Au terme de cette chaude journée de qualifications, quinze jeunes Français se sélectionnent pour les phases finales du lendemain, dont trois en tête du classement provisoire de leur catégorie respective : Oriane Bertone, Luce Douady et Alistair Duval, à domicile sur son mur.

Or et argent pour les minimes

Dimanche matin, 9h45, les minimes ouvrent les phases finales de cette étape française. Oriane Bertone, en tête du classement et jusque-là invaincue en Coupe d’Europe jeune, est la dernière compétitrice de sa catégorie à s’élancer. La jeune femme, mise en difficulté dans les voies de qualifications de la veille, est bien décidée à aller au bout de sa voie. Un défi qu’elle relève avec brio pour décrocher une nouvelle médaille d’or.

Chez les minimes garçons, Mejdi Schalck réalise une très belle performance. Il s’offre l’argent, à une prise de la médaille d’or.

Luce Douady et Paul Jenft en or

Luce Douady, récemment victorieuse de la Coupe d’Europe sénior de bloc, a démontré, ce week-end, sa parfaite polyvalence en remportant cette épreuve au terme d’un très beau combat dans sa voie de finale. La seconde finaliste française, Candice Poullain réalise elle aussi une belle prestation et prend la 5e place de cette étape.

En parallèle, Paul Jenft affronte sa voie de finale. Le jeune homme ne lâche rien et va chercher le top de sa voie pour offrir une nouvelle médaille d’or à l’équipe de France jeune. Ses compatriotes finalistes se classent dans un mouchoir de poche. Louison Burtin, Joshua Fourteau et Lucas Dufros se classent respectivement 7, 8 et 9e.

Victoires de Nina Arthaud et Sam Avezou

Nina Arthaud, 3e du classement provisoire sait qu’elle est capable de remporter cette étape. Les adversaires sont coriaces, mais la jeune femme a beaucoup progressé ces derniers temps. Elle se lance dans sa voie de finale avec beaucoup de rythme, enchaîne les mouvements jusqu’à chuter, à deux mètres du top de la voie. Ses concurrentes ne font pas mieux et Nina Arthaud empoche l’or. Les deux autres juniors engagées Colette Bobenrieth et Lucie Vaillant Bultel se classent respectivement 7e et 9e de cette compétition.

Chez les juniors garçons, on attendait Alistair Duval, le local de l’étape et vainqueur de la précédente étape. Mais le jeune homme manque de précision sur un jeté et chute très bas dans sa finale, il termine 9e. Sam Avezou, 2e du classement provisoire de l’étape, tient quant à lui les prises et monte très haut dans la voie. Suffisamment haut pour prendre l’or sur cette étape. Comme sur la précédente étape, Pierre Le Cerf passe à un cheveu du podium. Mathieu Miquel, également finaliste se classe 8e.

" Ces cinq médailles d’or sont historiques, la France a vraiment dominé en terme de niveau. Même si c’était en France, les ouvertures étaient extrêmement exigeantes et toutes les nations étaient bien présentes. Les Français sont solides, confie Corinne Théroux. Nous ne sommes qu’au début de la saison et je sais qu’ils en ont encore sous le pied. Je suis très confiante pour les Championnats du monde. La prochaine étape de la Coupe d’Europe se tiendra à Imst début août, et nous aurons également un sélectif à Briançon sur la Coupe de France jeunes de difficulté. Le gagnant de chaque catégorie prendra son ticket pour les Championnats du monde. "

Résultats des Français

Minimes filles

1 - Oriane Bertone

11 – Zélia Avezou

13 – Saula Lerondel

16 - Louna Deshayes

20 - Marie Corbille

22 – Amélie Simon

Minimes garçons

2 – Mejdi Schalck

11 – Justin Boukandja

13 – Sam Poullain

30 - Loris Veneault

31 - Victor Guillermin

33 – Swann Sarron

Cadets

1 - Paul Jenft

7- Louison Burtin

8 - Joshua Fourteau

9- Lucas Dufros

15- Diego Fourbet

15- Tanguy Merard

21- Matias Roux

Cadettes

1 - Luce Douady

5 - Candice Poullain

14 - Lola Sautier

21 - Agathe Calliet

Juniors filles

1 – Nina Arthaud

7 - Colette Bobenrieth

9 – Lucie Vaillant Bultel

19 – Valentine mangin

22 – Clotilde Pfister

Juniors garçons

1 - Sam Avezou

4 - Pierre Le Cerf

8 - Mathieu Miquel

9 - Alistair Duval

18 - Emilien Casado

www.ipreunion.com avec la Fédération française montagne escalade