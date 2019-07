Alors que la 10ème édition des Jeux des Iles de l'Océan Indien approche à grand pas (du 19 au 28 juillet 2019 à Maurice), la polémique de la Marseillaise refait surface à Mayotte, selon le journal France Mayotte matin. La délégation mahoraise veut défiler sous le drapeau français et chanter la Marseillaise; Le Comores - qui revendique le retour de l'île aux parfums dans l'ensemble comorien , s'y opposent formellement Un appel à manifester "contre le diktat des Comores" a été lancé par un collectif d'associations mahoraises, le 10 juillet prochain à Paris (La délégation de Mayotte lors des Jeux des ile de 2015 - Photo archives rb/www.ipreunion.com)

Selon le journal, le collectif veut par cette action " dénoncer l’injustice faite à nos athlètes mahorais de ne pas pouvoir embrasser le drapeau Français et l’hymne national aux Jeux des Iles de l’Océan Indien depuis 2003". Le collectif critique également " l’inaction de la diplomatie française à mettre un terme aux velléités des Comores envers Mayotte ".

En effet, depuis l’entrée de Mayotte aux Jeux des Iles de l’Océan Indien, le département français ne peut pas, selon la charte du Comité Organisateur, faire usage du drapeau français, ni de l’hymne français. En cas de victoire d’un athlète mahorais, c’est l’hymne et le drapeau des Jeux qui est hissé, un règlement qui faisait consensus jusqu’en 2015 et l’organisation de la 9ème édition à La Réunion, du 1er au 8 août 2015.

En effet, quelques semaines auparavant, le 13 juin 2015, Manuel Valls, alors Premier Ministre, affirmait lors d’un déplacement à Mayotte que " les athlètes mahorais qui remporteront des épreuves chanteront l’hymne national, en tenue de l’équipe de France et sous le drapeau français ".

Une annonce suivie des faits, le 1er août 2015, lors de la cérémonie d’ouverture des Jeux des Iles de l’Océan Indien au stade Paul Julius Benard. La délégation mahoraise faisait son entrée aux côtés de la délégation réunionnaise en arborant le drapeau français, ce qui provoqua l’ire et le départ du stade de la délégation comorienne qui dénonça alors un " incident diplomatique ". " Je regrette profondément cette organisation. On aurait pu éviter cela. Les Jeux ne sont pas gérés par la politique mais par le règlement intérieur ", avait réagi Ibrahim Ben Ali, président du comité olympique et sportif des îles Comores.

Puis dans la nuit du 1er au 2 août, le Gouvernement de l’Union des Comores annonçait le retrait pur et simple de l’archipel de la compétition, ayant appris " avec gravité la violation de la charte et du règlement intérieur de l'organisation des Jeux ".

Suite à cette polémique, le comité organisateur et le conseil international des Jeux des Iles avaient décidé que plus aucun hymne ou drapeau national ne serait affiché, ne laissant la place qu’à l’hymne et au drapeau des Jeux des Iles de l’Océan Indien. Une décision qui transforma la fête du sport en véritable chaos.

On frôla d’ailleurs un nouvel incident diplomatique lorsqu’une membre du Comité des Jeux des Iles retira le drapeau malgache des mains de Marthe Ralisinirina, médaillée d'or au 3000 mètres steeple, qui célébrait sa victoire. Annoncée dans un premier temps sur le départ, la délégation malgache restera finalement jusqu’à la fin de la compétition.

Cette 9ème édition fit en tout cas couler beaucoup d’encre et ne restera pas dans les annales comme une immense réussite. A voir désormais comment va s’écrire cette nouvelle édition mauricienne alors que le spectre des hymnes et drapeaux refait déjà surface.

