Voici l'agenda des événements sportifs du week-end du vendredi 5 au dimanche 7 juillet 2019. (Photo d'illustration rb/www.ipreunion.com)

Cyclisme : Craz pédales

La 4ème édition de la cyclosportive Craz'pédales aura lieu ce dimanche à Saint Paul avec deux parcours au programme : 65 et 115km. Le départ des deux épreuves se fera du stade olympique, à 7h30 pour les 115 et 7h45 pour les 65. Les deux parcours se dirigeront vers le sud via le littoral jusqu'à St Gilles pour les 65km, et St Leu pour les 115km, pour ensuite revenir à St Paul et se diriger vers Bellemène via Crève Coeur, et redescendre par la Plaine St Paul.

Cyclisme : 11ème journée piste

La 11ème journée de la coupe régionale sur piste aura lieu ce vendredi en soirée au vélodrome de Champ Fleuri. Au programme : scratch, tempo race, élimination, course aux points, tour le plus long à partir de 18h30.

Trail : Trail pétrel

L'OMAG organise ce samedi un trail de 14km à l'Entre Deux. Le parcours empruntera les sentiers Rosélie, Zèbre et Grande Jument ainsi que les chemin de la ville. Le départ de la course est prévu à 7h00 au Centre Ville.

Course à pied: 10km de Domenjod

Le Case Domenjod organise ses 10km ce dimanche dans les rues du quartier dionysien. 150 coureurs sont attendus pour l'évènement dont le départ sera donné à 7h30 du case.



Trail: Raid 97.4

Randorun OI organise son traditionnel Raid 97.4 (et semi raid) ce samedi entre le stade Mandela du Port et le stade Babet de St Joseph. Le départ sera donné à 4h00. Les coureurs s'élanceront en direction de Mafate par Sans Souci, ilet Alcide, le Maido, Roche plate puis Marla et le Taibit pour rejoindre Cilaos où sera jugée l'arrivée du semi (45km). Les raideurs du 97.4 remonteront le Kervéguen pour rejoindre Mare à Boue puis la rivière des Remparts et St Joseph (96km).

Moto: Coupe Super bike

L'APSC Magma organise ce dimanche la coupe superbike à St Denis: première course par équipe bitume et motocross, deux circuits sur la Jamaïque, deux pilotes par équipe et un classement après cinq manches pour 5 catégories : Minivert 65/85, S3 ( 250cc) , Elite( +250cc), Master , Quad . Début des épreuves à 9h00.

Moto: Trial de Cilaos

Azot'yzone organise une compétition de trial ce week end à Cilaos, sur le site de Trou Pilon. Les épreuves se dérouleront de 9h à 15h samedi et dimanche pour toutes les catégories.



Surf: Ballito Pro

Le premier WQS 10000 de la saison se déroule cette semaine en Afrique du Sud sur le spot de Ballito. Les 116 meilleurs mondiaux sont présents, parmi lesquels les Réunionnais Jorgann Couzinet et Maxime Huscenot. Les deux surfeurs péi ont réussi leur entrée en compétition hier et se sont qualifiés pour le tour suivant qui devrait avoir lieu ce vendredi.



sp/www.ipreunion.com