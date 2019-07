Publié il y a 3 minutes / Actualisé le Vendredi 05 Juillet à 16H40

Nouveau jour historique pour les Barea (zébus) de Madagascar ce dimanche 5 juillet 2019. Pour la première fois de leur histoire ils vont disputer un match en 8ème de finale de coupe d'Afrique des nations (CAN) . A 20 heures (heure de La Réunion) à Alexandrie (Egypte) ils rencontreront les Léopards de la République démocratique du Congo (RDC). Au tour précédent les Barea ont déjà réussi l'exploit de battre le Nigéria (2-0), triple vainqueur de la compétition (1980, 1994 et 2013).Les Zébus pourront compter sur les encouragements de leurs supporters dans leur pays, à La Réunion et à Mayotte. Ils seront aussi soutenus par leurs fans qui ont spécialement fait le voyage jusqu'en Égypte dans un avion spécialement affrêté par le président de la République de Madagascar (Photo AFP)

