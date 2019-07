Au bout de la séance des tirs au but, Madagascar a battu la République Démocratique du Congo 4 tab à 2 (2-2 à l'issue des prolongations) ce dimanche 7 juillet 2019 à Alexandrie (Egypte) en huitième de finale de la Coupe d'Afrique des Nations (CQAN). Vaillante de bout en bout, l'équipe des Barea (Zébus) poursuit son parcours historique pour sa première participation, se hissant désormais pour les quarts de finale. A noter que 3 des 4 buts marqués lors de la séance des tirs au but l'ont été par des joueurs d'origine réunionnaise : Métanire, Fontaine et Mombris. A La Réunion, la victoire des Barea a été fêtée dans les rues de Saint-Denis et du Port notamment (Photo AFP)

La victoire historique de Madagascar a été fêtée jusqu'au bout de la nuit sur le Barachois (Saint-Denis). Regardez

Sur le terrain, c’est Madagascar qui a lancé les hostilités en début de match, comptant pas moins de 5 joueurs d’origine réunionnaise dans son 11 de départ : Thomas Fontaine, Melvin Adrien, Romain Métanire, Rayan Raveloson et Jérôme Mombris.

[CAN 2019 - 8e de finale] Le Madagascar défait la RD Congo aux tirs au but (4-2). #CAN2019 #CANTotal2019 pic.twitter.com/g75LoLcbfj — Bblack Africa (@bblack_africa) 7 juillet 2019

Tenant le ballon, installant un pressing haut et jouant essentiellement sur le demi-terrain des Congolais, les Malgaches ont pleinement pu s’exprimer et faire parler leur talent. Ce qui a d’ailleurs été récompensé à la 8ème minute par un magnifique but d’Ibrahim Amada d’une frappe en pleine lucarne à l’issue d’un beau mouvement collectif (9ème minute).

Les Barea semblaient lancés pour écrire une nouvelle belle page de leur histoire footbalistique.

C’était sans compter sur l’expérience et la détermination de la RD du Congo et de son attaquant, Cedric Bakambu, qui parvint à égaliser à la 21ème minute sur une belle tête imparable, relançant de fait l’équipe congolaise. La suite de la première mi-temps fut assez équilibrée même si les Congolais se sont procurés les meilleures occasions.

Au retour des vestiaires, ce sont d’abord les Congolais qui ont dominé sans particulièrement mettre en danger la défense malgache. Puis au bout de 10 minutes, Andrea Carolus rata la balle du 2-1 en faveur des Barea, ne réussissant pas à cadrer une frappe suite à un cafouillage dans la défense. C’est ensuite Cedric Bakambu qui raté le ballon du doublé en faveur du Congo, quelques minutes plus tard.

- Prolongations et tirs au but -

La libération semble venir de la tête du capitaine des Barea, Faneva Andriatsima, sur un centre de Romain Métanire qui a remonté tout le terrain pour faire cette belle offrande à son coéquipier qui permet à la Grande Ile de mener 2 – 1 (77ème minute). Mais une fois de plus, les Léopards congolais feront parler leur expérience et leur talent de 5ème équipe africaine en égalisant une nouvelle fois d’une tête de Chancel Mbemba sur corner, en toute fin de temps règlementaire (90ème minute) permettant d’arracher les prolongations et la séance des tirs au but (2-2). A noter l’entrée en jeu, durant les prolongations, de Jérémy Morel, qui n’a pas forcément pesé durant ses 15 minutes de jeu.

C’est finalement les Malgaches qui feront la différence lors de la séance décisive des tirs au but, marquant tous leurs penaltys : Ibrahim Amada, Romaine Métanire, Thomas Fontaine et Jérôme Mombris.

Les Congolais auront quant à eux raté deux fois le cadre. Victoire au bout du suspense 2-2 (4 tab à 2). Le Zébu terrasse les Léopards et continue son épopée dans cette première compétition de son histoire.

Tirs au but. Madagascar vs Rd Congo.

2e épreuve de tab de cette CAN après Maroc Bénin.

Les Malgaches marquent leur 2 premiers tirs. La RdC manque son premier, Tisserand ayant visé le ciel d'Alexandrie. pic.twitter.com/djzsZ0EgHh — BNFIC 🇭🇷🇸🇳 (@BNFAYE) 7 juillet 2019

Cela, sous les yeux de plusieurs centaines de supporters malgaches qui avaient pu faire le déplacement vers l’Egypte, le gouvernement malgache ayant affrété un vol spécial à tarif préférentiel afin de permettre faciliter le voyage de ces supporters. Ambiance à l’aéroport d’Ivato (Tananarive) avant d’embarquer…

Madagascar aura une nouvelle fois rendez-vous avec son histoire ce jeudi 11 juillet à 23 heures (heure de La Réunion) au Caire. Les joueurs de la Grande Ile affronteront le vainqueur du match qui opposera le Ghana à la Tunisie, deux très grandes équipes. Après un tel parcours fantastique, on peut se demander qui pourra arrêter les joueurs de Nicolas Dupuy.

Pour rappel, désignés comme les petits poucets de la compétition au début de la CAN, les Malgaches ont réalisé un exploit. Le 30 juin, sans jamais être battus ils ont terminé premiers de leur groupe et en se qualifiant pour la phase à élimination directe du tournoi continental, auquel ils participent pour la toute première fois de leur histoire.

Au passage, le jeudi 27 juin, les Zébus (107ème au cassement FIFA) ont battu le Burundi 1 à 0 . L'unique but du match a été marqué par Marco Ilaimaharitra, le milieu défensif du Sporting de Charleroi, club évoluant en première division belge, a vécu longtemps à La Réunion. A noter que sept joueurs de la sélection sont originaire de l'île où y ont évolué.

Le dimanche 30 juin, c'était au tour des Aigles du Nigéria, figurant parmi les meilleures équipes d'Afrique (45ème place au classement FIFA), d'êre renversés par les Zébus. En battant 2 à 0 les triples vainqueurs de la CAN, les Malgaches s'ouvraient les portes des 8èmes de finale.

A Madagascar, depuis les victore des Zébus, les maillots de l’équipe nationale s’arrachent à 10 euros, un prix pourtant exorbitant dans ce pays comptant parmi les nations les plus pauvres de la planète.

