Voici les résultats sportifs du week-end (Photo d'illustration rb/www.ipreunion.com)

Cyclisme : Craz pédales

La 4ème édition de la cyclosportive Craz'pédales a eu lieu ce dimanche à Saint Paul avec deux parcours au programme : 65 et 115km. Le départ des deux épreuves se faisait du stade olympique direction le sud via le littoral jusqu'à St Gilles pour les 65km, et St Leu pour les 115km, pour ensuite revenir à St Paul et se diriger vers Bellemène via Crève Coeur, et redescendre par la Plaine St Paul. Sur les 115km, Arthur Vatel (CCSL) s'est imposé en 2h12'40 devant Paul Rivière (VCO) en 2h13'18 et Doriand Percrule (CCSL) en 2h13'18 également. Sur les 65km, victoire de Tony Bérile (VCE) en 1h16'58 en compagnie de son co équipier Jean Philippe Boyer (VCE) et Richard Cuvelier (LBO2) dans le même temps.

Trail pétrel

L'OMAG organisait ce samedi un trail de 14km à l'Entre Deux. Le parcours empruntait les sentiers Rosélie, Zèbre et Grande Jument ainsi que les chemins de la ville. 167 coureurs étaient au départ. Sébastien Issarambe Refane l'a emporté en 1h15'54 devant Raphael Huet en 1h15'55 et Ludovic Jasmin en 1h19'07. Côté féminin, la locale Nadine Leveneur s'est imposée en 1h44'22 devant Olivia Dijoux en 1h48 et Vanessa Lauret en 1h52.

Course à pied: 10km de Domenjod

Le Case Domenjod organisait ses 10km ce dimanche dans les rues du quartier dionysien. 100 coureurs étaient au départ. Jean Marie Cadet a été le premier à franchir la ligne d'arrivée en 34'31 devant Anthony Céleste en 37'36 et Jérôme Paniandy en 37'39. Côté féminin, Chantal Hodgi s'impose en 43'04 devant Lolo Bègue et Carmel Trébel en 45'04.

Trail: Raid 97.4

Randorun OI organisait son traditionnel Raid 97.4 (et semi raid) ce samedi entre le stade Mandela du Port et le stade Babet de St Joseph. Les coureurs s'élançaient en direction de Mafate par Sans Souci, ilet Alcide, le Maido, Roche plate puis Marla et le Taibit pour rejoindre Cilaos où était jugée l'arrivée du semi (45km). Les raideurs du 97.4 continuaient via le Kervéguen pour rejoindre Mare à Boue puis la rivière des Remparts et St Joseph (96km). Aurélien Escolano l'a emporté en 12h52 devant Didier Telmar en 13h00 et Fabrice Fontaine en 13h41. Côté féminin, Clarine Morel l'emporte en 19h54 devant Nicole Lacoste en 21h18 et Sabrina Hoareau en 22h10.

Escalade: Championnat de France benjamins-poussins

11 réunionnais participaient au championnat de France poussins benjamins du 06 au 07 juillet 2019 à Saint Genest Malifaux. Max BERTONE du club 7alouest et membre du pôle espoir outre-mer s'impose en benjamin. Il remporte avec brio cette médaille d’or en terminant à la première place des trois épreuves : difficulté, bloc et vitesse.

Tous les résultats des réunionnais :

Poussines :

9ème – Maelane VILLEDIEU du club Austral Roc

10ème – Eva-Lina RYMASZ du club Austral Roc

Poussins :

25ème – Jao CHARVET du club 7alouest

46ème – Firmin POIRIER du club Est’Kalad

Benjamines :

18ème – Louve MOUGEOT-FERREIRA du club Austral Roc

26ème – Julia NOEL du club 7alouest

28ème – Maya DELAHAYE du club Austral Roc

Benjamins :

1er – Max BERTONE du club 7alouest et membre du pole espoir outre-mer

6ème – Théo GAUTIER du club 7alouest

11ème – Akyan ETCHAR du club 7alouest et membre de l’équipe régionale

15ème – Quentin PARACHOU du club 7alouest

Surf: Ballito Pro

Le premier WQS 10000 de la saison se déroulait la semaine dernière en Afrique du Sud sur le spot de Ballito. Les 116 meilleurs mondiaux étaient présents, parmi lesquels les Réunionnais Jorgann Couzinet et Maxime Huscenot. Les deux surfeurs péi ont réussi un petit exploit ce week end. Samedi, à l'issue des tours de qualifications, trois français étaient qualifiés pour les quarts de finale: nos deux Réunionnais ainsi que Joan Duru. Dimanche, Maxime Huscenot calait face à Wade Carmichael tandis que Jorgann Couzinet filait en demie, où il s'inclinait de peu face au futur lauréat Jack Freestone. Grâce à cette performance, Couzinet prend la seconde place du classement WQS et s'offre la wild card pour le J-Bay Open (cette smeaine), 6ème manche du world tour, en compagnie des Réunionnais Johanne Defay et Jérémy Florès! De son côté, Maxime Huscenot fait un bon conséquent et pointe désormais à la 12ème place du classement.

Escalade: Coupe du Monde difficulté et vitesse

La première étape de la coupe du monde de difficulté et de vitesse de la saison, a eu lieu du 4 au 6 juillet à Villars en Suisse. Manon Hily du club 7alouest et membre du pôle espoir outre-mer, n'a pu y participer pour cause de blessure. En revanche, Fanny Gibert du club Team Vertical’Art termine à la 19ème place en difficulté et 42ème en vitesse.

sp/www.ipreunion.com