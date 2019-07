Voici l'agenda des principaux événements sportifs du week-end du vendredi 12 au dimanche 14 juillet 2019. (Photo d'illustration rb/www.ipreunion.com)

Cyclisme : 18ème étoile de l'Océan Indien

Le VCO organise la 18ème étoile de l'Océan Indien ce week end à partir de vendredi. L'épreuve se disputera en 4 étapes et totalisera 260km sur 3 jours :

- vendredi : Bras Panon – Bras Panon (demi tour au Tremblet) 87km départ 13h00

- samedi : Possession – Possession en circuit 20 tours 89km départ 12h45

- dimanche : St Gilles – St Paul en contre la montre 11km départ 8h00

- dimanche : St Paul Cambaie 73km en circuit départ 14h30

Trail : Leu Trail de la Chaloupe

L'ADH organise ce dimanche Leu Trail de la Chaloupe du côté de Saint Leu. Le départ sera donné à 7h00 à la Chaloupe pour une boucle de 22km qui passera par le littoral de St Leu via la ravine St Leu puis remontera à la Chaloupe par le sentier Cayenne bien connu des traileurs de l'Ouest, pour se poursuivre ensuite vers les paturages des hauts et revenir enfin au gymnase de la Chaloupe. Environ 200 coureurs sont attendus.

Course à pied: Kolor'run PI

Le COSPI organise une course à Petite Ile ce dimanche sous deux formats: 5 et 9,5km. L’épreuve sportive de 9,5km empruntera les différentes rues du Centre-Ville avec deux boucles, de même pour l’épreuve sportive de 5km avec une seule boucle. Le départ et l’arrivée se feront sur la Place du Vieux Moulin. Le départ sera donné à 16h30 puis le lancer de poudres colorées se fera après course à 18h45.



Haltérophilie: Dernière ligne droite

Les haltérophiles effectuent leur stage final d’entrainement cette semaine 8 au 12 juillet au CrossFit St Pierre à Bois d’Olive et au CREPS à la Plaine des Caffres. Ils feront un dernier test/évent en public ce samedi à partir de 14h30 dans le cadre des festivités de la ville St Pierre.

18 athlètes sur 20 sont présents dans une bonne ambiance et avec une bonne cohésion entre les anciens et les jeunes, puisqu’il y aura 2 U17 et 4 U20. Tous se sont bien préparés malgré la difficulté de se libérer de leurs obligations professionnelles et sont en bonne forme, puisque les records d’entrainement tombent régulièrement. "Notre équipe ne sera pas favorite et la victoire devrait se jouer entre les Malgaches et les Mauriciens qui se sont préparés pendant des mois en Bulgarie, en Roumanie puis tout dernièrement en Chine et qui possèdent des athlètes parmi les meilleurs mondiaux. Néanmoins, nous espérons jouer les " troubles fêtes " et nous espérons remporter un minimum de 30 médailles et donc de faire mieux qu’en 2015 avec 18 médailles (3 or, 4 argent et 11 bronze)" lance Didier Leroux, CTN Réunion.

Surf: Jbay Open

Les surfeurs réunionnais sont en Afrique du Sud cette semaine du côte de Jeffreys Bay au sud de Port Elizabeth pour disputer la 6ème étape du World Tour. Invité de dernière minute grâce à son ranking mondial sur le circuit WQS, Jorgann Couzinet a été éliminé dès le round 2 malgré une très bonne vague à plus de 7 points. Néanmoins, le surfeur péi a pu une fois encore (après le Pro France 2018) se mesurer à l'élite mondiale qu'il espère rejoindre la saison prochaine et emmagasiner un peu d'expérience à ce niveau. Pour les deux autres pensionnaires, Johanne Defay et Jérémy Florès, les choses se poursuivent avec un 3ème tour annoncé peut être ce vendredi. Johanne Defay a passé le 1er tour sans encombre en prenant la seconde place derrière la setuple championne du monde Stéphanie Gilmore. Elle s'est ainsi qualifiée pour le 3ème tour où elle retrouvera la Brésilienne Tatiana Weston Webb. De son côté, Jérémy Florès a terminé 3ème du 1er tour et a donc dû passer par les repêchages qu'il a dominé aisément avec de gros scores. Il file ainsi au 3ème tour où il affrontera le Brésilien Deivid Silva. A suivre.

Athlétisme: Championnats d'Europe espoirs

Fabrisio Saidy est en Suède, à Galve, cette semaine pour disputer les championnats d'Europe espoirs. Hier, l'athlète de la Dominicaine s'est qualifié sans encombre pour les demi-finales en gérant sa série tranquillement en 47"31, loin de son record de 45"85 réalisé récemment lors des championnats de France espoirs à Chateauroux. Il courra donc à nouveau aujourd'hui à 18h55 pour aller chercher une place en finale...

sp/www.ipreunion.com