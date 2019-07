Voici les résultats sportifs du week-end (Photo d'illustration rb/www.ipreunion.com)

Cyclisme : 18ème étoile de l'Océan Indien

Le VCO organisait la 18ème étoile de l'Océan Indien ce week end à partir de vendredi. L'épreuve se disputait en 4 étapes et totalisait 260km sur 3 jours. Au final, Aurélien Payet (CCB) a remporté l'épreuve sans gagner d'étape, mais en étant toujours placé, notamment lors de la dernière étape où il finit dans le groupe de tête et distance ses principaux adversaires. Au classement général, il devance Julien Florance (SM1) de 8'' et le Mauricien Louis Azor (KF2) de 50''.

- vendredi : Bras Panon – Bras Panon (demi tour au Tremblet) 87km, victoire de Julien Florance (SM1).

- samedi : Possession – Possession en circuit 20 tours 89km, victoire de Louis Azor (KF2) et Aurélien Payet (CCB) leader.

- dimanche : St Gilles – St Paul en contre la montre 11km, victoire de Sébastien Elma (VSR), qui devient leader du général.

- dimanche : St Paul Cambaie 73km en circuit, victoire de Thomas Gauvin (EVO), Aurélien Payet (CCB) redevient leader du général.

Trail : Leu Trail de la Chaloupe

L'ADH organisait ce dimanche Leu Trail de la Chaloupe du côté de Saint Leu, avec 200 coureurs au rendez-vous. Le départ était donné à la Chaloupe pour une boucle de 22km qui passait par le littoral de St Leu via la ravine St Leu puis remontait à la Chaloupe par le sentier Cayenne bien connu des traileurs de l'Ouest, pour se poursuivre ensuite vers les paturages des hauts et revenir enfin au gymnase de la Chaloupe. 1h55 c'est le temps qu'a mis le vainqueur Jean Patrice Payet pour boucler l'épreuve. Il devance Grégory Bataille en 1h58 et Freddie Payet en 1h59. Côté féminin, Priscilla Nativel l'emporte en 2h27 devant Landirinina Ratinarisoa en 2h37 et Chrisitne Guazzone Lebon en 2h38.

Surf: Jbay Open

Les surfeurs réunionnais sont en Afrique du Sud cette semaine du côte de Jeffreys Bay au sud de Port Elizabeth pour disputer la 6ème étape du World Tour. Invité de dernière minute grâce à son ranking mondial sur le circuit WQS, Jorgann Couzinet a été éliminé dès le round 2 malgré une très bonne vague à plus de 7 points. Néanmoins, le surfeur péi a pu une fois encore (après le Pro France 2018) se mesurer à l'élite mondiale qu'il espère rejoindre la saison prochaine et emmagasiner un peu d'expérience à ce niveau.

Pour Jérémy Florès, les choses ne se sont pas déroulées de la meilleure façon. Versé aux repêchages après un premier tour compliqué, le Réunionnais a montré un très bon surf pour se qualifier au round suivant. Mais au 3ème tour, il a fait les frais du très bon backside du Brésilien Deivid Silva...fin de l'aventure pour Florès. En revanche, Johanne Defay a passé le 1er tour sans encombre en prenant la seconde place derrière la setuple championne du monde Stéphanie Gilmore. Elle s'est ainsi qualifiée pour le 3ème tour où elle a retrouvé samedi la Brésilienne Tatiana Weston Webb.

Dans de belles conditions, la Réunionnaise a rapidement mis combo la backsideuse auriverde en postant un 6,67 et un 7,50. Elle l'a finalement achevé en fin de heat avec un 8,50 pour totaliser 16 points de total, soit le 2ème meilleur du jour. Cela faisait longtemps que Defay n'avait pas trouvé de si bons scores et surtout cela faisait depuis la 1ère manche du WCT en avril qu'elle n'avait plus rejoint les quarts: c'est chose faite désormais et elle y retrouvera Carissa Moore dès que les conditions le permettront, à priori mardi ou mercredi.

Athlétisme: Championnats d'Europe espoirs

Fabrisio Saidy était en Suède, à Galve, ce week end pour disputer les championnats d'Europe espoirs. Samedi, le Réunionnais a disputé de la plus belle manière la finale du 400m en repoussant son record en 45"79. Devancé par l'Anglais Cameron Chalmers une bonne partie de la course, Saidy est revenu fort dans l'ultime ligne droite du tour de piste pour s'offrir son premier titre international, mérité pour le meilleur performeur européen de la saison.

