Voici l'agenda des principaux événements sportifs du week-end du vendredi 19 au dimanche 21 juillet 2019.

Cyclisme : L'étape tamponnaise

La 4ème cyclosportive de la saison aura lieu ce dimanche au Tampon avec deux parcours au programme : 110 et 50km. L'épreuve partira de la place des Florilèges direction le littoral jusqu'à la Saline les bains pour les 110 et Etang Salé pour les 50km, avec demi tour et retour vers le Tampon via le Bras de la Plaine. Le départ commun se fera à 8h00.

Trail : Trail de la Rivière des Galets

L’association A2RDG organise le Trail de la Rivière des Galets, avec deux formats : 13 km pour 100 D+ et 39 km pour 1600 D+. Le départ se fera du stade Nelson Mandela à 6h00 pour les 39km, direction la Canalisation des Orangers, les Lataniers, Deux Bras, Dos d'ane puis le sentier de Bord pour revenir au point de départ. Pour les 13km le départ sera donné à 7h00 pour un parcours essentiellement sur les berges de la rivières des galets.

Trail : Trail de Cilaos

Le service des sports de Cilaos organise son trail ce dimanche sous deux formats : 33 et 22km, sur les entiers du cirque. Le parcours se dirigera vers Bras Sec par la ravine Benjoin, fera le tour du Bonnet de Prêtre, empruntera le sentier des Sources puis retour vers la Roche Merveilleuse, le Plateau des Chênes et le GRR1 jusqu’au pied du Taïbit avant de revenir au centre ville. Pour les 22 km, le parcours s'orientera directement sur Cilaos après la Roche Merveilleuse. Le départ sera donné à 7h00.

Jeux des Iles de l'Océan Indien: C'est parti!

Les 10èmes Jeux des Iles de l'Océan Indien (JIOI) débutent ce jeudi à l'île Maurice pour une dizaine de jours. La délégation réunionnaise sera évidemment sur place pour l'évènement qui rassemble 7 îles (Maurice, Madagascar, Mayotte, Seychelles, Maldives, Comores, Réunion), 14 disciplines (athlétisme, badminton, basket, beach volley, boxe, cyclisme, football, haltérophilie, judo, natation, rugby, tennis de table, voile, volleyball) et 2000 athlètes. Lors des derniers jeux en 2015, la Réunion l'avait emporté avec 209 médailles dont 84 en or.

Dès ce jeudi, les épreuves de football débutent avec un match Réunion – Maldives. S'en suivront vendredi les épreuves de natation et de voile pour entrer dans le vif du sujet samedi avec 30 évènements au programme! Le programme détaillé des épreuves est disponible ici.

