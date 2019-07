Voici les résultats sportifs du week-end (Photo rb/www.ipreunion.com)

Cyclisme : L'étape tamponnaise

La 4ème cyclosportive de la saison a eu lieu ce dimanche au Tampon avec deux parcours au programme : 110 et 50km. L'épreuve s'élançait de la place des Florilèges direction le littoral jusqu'à la Saline les bains pour les 110 et Etang Salé pour les 50km, avec demi tour et retour vers le Tampon via le Bras de la Plaine. En l'absence des cadors de la discipline partis à Maurice pour les Jeux des Îles, Yannick Assati (VCSE) en a profité pour s'imposer en 2h29 devant Christophe Vassor (VTTL) et Gérard Lithiaote (VCSD) dans le même temps. Côté féminin, Stéphanie Hoarau l'a emporté en 3h02 devant Céline Dien 3h28. 52 cyclistes étaient au départ.

Sur les 60km, les triathlètes étaient aux avant-postes : Fabien Céleste (TCSA) s'est imposé en compagnie de Benoit Salmon (ORT) en 1h19'18, devançant Jean Philippe Boyer (VCE) en 1h22. Côté féminin, Anaëlle Corre (CCSL) l'a emporté en 1h27 devant Amara Siva en 1h48. 30 cyclistes seulement étaient au départ.

Trail : Trail de la Rivière des Galets

L’association A2RDG organisait le Trail de la Rivière des Galets, avec deux formats : 13 km pour 100 D+ et 39 km pour 1600 D+. Le départ se faisait du stade Nelson Mandela pour les 550 coureurs présents sur les 39km, direction la Canalisation des Orangers, les Lataniers, Deux Bras, Dos d'ane puis le sentier de Bord pour revenir au point de départ. Comme à chacune de ses sorties en trail, Jean Pierre Grondin s'est imposé, en 3h24, devant Loic Boyer en 3h29 et Romain Fontaine en 3h38. Côté féminin, Géraldine Lachapelle s'adjuge la victoire en 4h46 devant Sophie Blard 4h51 et Elodie Mithridate 5h13.

Pour les 13km le parcours empruntait essentiellement sur les berges de la rivières des galets, pour les 200 coureurs inscrits. Jean Patrice Payet l'a emporté en 45'19 devant Fabrice Mithridate en 45'20 et Ronan Barlieu en 46'22. Côté féminin, Christine Cavane a dominé l'épreuve en 59'45 devant Morgane Ferrère 1h01 en Michelle Hoarau 1h03.

Trail : Trail de Cilaos

Le service des sports de Cilaos organisait son trail ce dimanche sous deux formats : 33 et 22km, sur les sentiers du cirque. Le parcours se dirigeait vers Bras Sec par la ravine Benjoin, faisait le tour du Bonnet de Prêtre, empruntait le sentier des Sources puis retour vers la Roche Merveilleuse, le Plateau des Chênes et le GRR1 jusqu’au pied du Taïbit avant de revenir au centre ville. Et qui d'autre qu'un local pour l'emporter ? Jeannick Boyer l'a donc logiquement emporté en 3h19 devant les frères Robert, Jean Louis en 3h31 et Joseph en 3h37. Côté féminin, Marcelle Puy s'est imposée en 4h16 devant la locale Nathalie Percheron en 4h19 et Justine Lemaitre en 4h49. Au total, 200 coureurs étaient au départ.

Pour les 22 km, le parcours s'orientait directement sur Cilaos après la Roche Merveilleuse et rassemblait 140 coureurs. Sébastien Issarambe Refane s'est imposé en 2h06 devant Didier Baret en 2h07 et Anthony Payet en 2h09. Côté féminin, Marie Quillévéré l'a emporté en 2h48 devant Colette Fontaine 3h02 et Lisiane Chapelin en 3h04.

Jeux des Iles de l'Océan Indien: Les premiers résultats

Les 10èmes Jeux des Iles de l'Océan Indien (JIOI) ont débuté jeudi à l'île Maurice pour une dizaine de jours. La délégation réunionnaise est évidemment sur place pour l'évènement qui rassemble 7 îles (Maurice, Madagascar, Mayotte, Seychelles, Maldives, Comores, Réunion), 14 disciplines (athlétisme, badminton, basket, beach volley, boxe, cyclisme, football, haltérophilie, judo, natation, rugby, tennis de table, voile, volleyball) et 2000 athlètes.

Les principaux résultats des premiers jours:

Basketball: Réunion – Seychelles 73-20 (dames)

Réunion – Maldives 106-42 (hommes)

Beachvolley : Comores – Réunion 0-2 (hommes),

Maurice – Réunion 1-2 (dames),

Seychelles – Réunion 0-2 (hommes),

Seychelles – Réunion 0-2 (dames),

Maldives – Réunion 0-2 (hommes)

Comores – Réunion 0-2 (hommes), Maurice – Réunion 1-2 (dames), Seychelles – Réunion 0-2 (hommes), Seychelles – Réunion 0-2 (dames), Maldives – Réunion 0-2 (hommes) Badminton : Réunion – Maldives 4-1 (dames),

Réunion – Maldives 5-0 (hommes),

Réunion – Seychelles 3-2 (hommes),

Réunion – Mada 5-0 (hommes),

Réunion – Mada 5-0 (dames)

Réunion – Maldives 4-1 (dames), Réunion – Maldives 5-0 (hommes), Réunion – Seychelles 3-2 (hommes), Réunion – Mada 5-0 (hommes), Réunion – Mada 5-0 (dames) Cyclisme : La Réunion se classe 2ème du contre-la-montre par équipes à 30" de Maurice.

Football : Réunion – Maldives 4-0,

Réunion – Mayotte 1-0

Réunion – Maldives 4-0, Réunion – Mayotte 1-0 Haltérophilie : Déborah Virama 2ème en dames 45kg, Stéphanie Lauret 3ème en dames 49kg, Etienne Essob 3ème en hommes 55kg.

Natation : la Réunion 1ère au 4x100 NL dames, Millian Boucher 3ème au 50 brasse hommes, Ambroise Petit 1er 400 4N, Alizée Morel 1ère 400 4N, Mathieu Bachmann 2ème et Loic Payet 3ème 50m NL, Lou Ditière 2ème et Manon Dijoux 3ème 50m NL, Emma Morel 2ème et Manon Dijoux 3ème 50m dos, Pierre Yves Desprez 1er 50m dos, Alizée Morel 1ère et Lou Ditière 2ème 200m NL, Benoit Debast 1er et Grégory Robert 2ème 200m NL, Emma Morel 3ème 100m pap, Ambroise Petit 2ème 100m pap, la Réunion 1ère 4x200m NL hommes et dames, Ruben Mehdi 2ème 50m NL malentendants, Millian Boucher 1er 100m brasse, Amélie Bordes 3ème 100m brasse, Ambroise Petit 1er 200m 4N, Grégory Robert 3ème 100m NL, Alizée Morel 1ère et Lou Ditière 3ème 100m NL.

Tennis de table : Seychelles – Réunion 3-2 (dames),

Mada-Réunion 2-3 (dames),

Maldives – Réunion 0-3 (hommes),

Réunion – Mada 3-1 (hommes),

Réunion – Seychelles 3-0 (hommes),

Maurice – Réunion 3-0 (dames)

Seychelles – Réunion 3-2 (dames), Mada-Réunion 2-3 (dames), Maldives – Réunion 0-3 (hommes), Réunion – Mada 3-1 (hommes), Réunion – Seychelles 3-0 (hommes), Maurice – Réunion 3-0 (dames) Voile : Boyer Valentin 1er Laser Radial, Thibau Peyroutou 2ème Laser STD, Clémentine Bretagne 2ème Laser 4,7.

Volleyball: Réunion – Comores 3-0 (hommes)

sp/www.ipreunion.com