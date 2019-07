Ce mardi 23 juillet 2019, Théodore Hoarau, président de La Mutualité de la Réunion, évoquait lors d'une conférence les vingt ans de la Marche de la Mutualité. Une animation sportive et familiale devenue incontournable dans l'agenda sportif réunionnais.

Entouré des deux ambassadeurs, l'humoriste, Maroni et Bobby, l'animateur de Free-Dom, Théodore Hoarau insiste sur l’importance de cette marche. Rappelant au passage ses bienfaits sur la santé "30 minutes par jours c’est suffisant pour contenir les effets du diabète par exemple".

Discours acquiescé par Maroni à sa droite. "Je suis bien placé de celà. Je reviens de métropole, en marchant tous les jours, simplement pour visiter ou se balader, j'ai constaté les effets de l'activité. À ma grande surprise j'ai perdu 7 kilos".

Avant de se quitter, Bobby termine par ce constat : "les industries pharmaceutiques fabriquent énormément de traitements, remboursés par la mutuelle c'est vrai, mais en encourageant les diagnostics, la production chuterait considérablement. Un mal pour eux mais une bonne chose pour les malades."

Prévention et action seront de mise lors de cet événement. Bobby et Maroni seront, bien sûr, de la partie avec leurs proches. Un temps fort puisque pas moins de 3000 marcheurs sont attendus sur les trois parcours de 3,5, 5 et 15km. Les inscriptions se terminent le 10 août.

