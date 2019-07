Retrouvez tous les événements sportifs du week-end à venir. (Photo rb/www.ipreunion.com)

Trail : La Trois Bassinoise

L'association culturelle et sportive de Trois Bassins organise un trail ce dimanche avec deux formats proposés : 43km à 6h30 pis 25km à 8h00. Les départs et arrivées se feront à l'église de Trois Bassins. Les concurrents s'élanceront en direction des hauts pour rejoindre le gite de Tamarins. A partir de là, les concurrents des 25km redescendront sur Trois Bassins via les paturâges alors que ceux des 43km continueront sur la piste 1800 en direction du Maido pour reprendre le chemin de bord et la Glaciaire avant de retourner sur le gite des Tamarins et suivre le même sentier que les 25km qui les ramènera à l'église de Trois Bassins. Envion 200 coureurs sont attendus sur l'épreuve.

Course à pied : 5ème édition des 12km des Casernes

L'association Lantant' Casernes Joli Fond organise une course sur route de 12km ce dimanche à St Pierre, via les quartiers de Casernes, Joli fond, Basse-Terre, Ligne paradis et Ligne des Bambous. Le départ sera donné du stade des Casernes à 7h00.

Course à pied : Boucle découverte de la Cressonnière

L'association sportive socio culturelle de la Cressonnière organise un 10km sur route ce dimanche à Saint André dans le quartier de la Cressonnière. Le départ sera donné à 8h00 du gymnase Kichenin pour deux boucles de 5km qui ramèneront les coureurs au point de départ pour franchir la ligne d'arrivée. En parallèle et dans le même temsp, un relais de 5km sera proposé aux coureurs rassemblés en équipes de 3.

Rallye : 50ème tour auto

Le 50ème tour auto, rallye de la Réunion aura lieu ce week end aux quatre coins de l'île et totalisera 668km dont 162km d'épreuves chronométrées. Il se déroulera sur 3 jours à partir de vendredi :

Vendredi 26 Juillet – Saint-Denis / Saint Paul – La première étape démarrera dans le Nord avec la spéciale de La Montagne, puis direction les hauts de l’Ouest pour Bois De Nefles et Lon-Mon-Poy.

Samedi 27 Juillet – Ste Anne / Tampon / Etang Sale – Cette seconde journée partira de St Denis, pour rejoindre les Radiers le matin, puis les hauteurs à la Plaine des Cafres pour la spéciale de Notre Dame De La Paix et Les Canots qui constitueront une boucle à parcourir 2 fois avant de reposer les moteurs et organismes pour la nuit au Port de Plaisance à St Pierre.

Dimanche 28 – Trois Bassins / Saint-Paul / Saint-Denis – La course se déroulera entre Trois-Bassins, avec la traditionnelle Montee Panon, et Saint Paul pour les spéciales de Vue Belle & Maison Blanche. Cette boucle de 3 épreuves chronométrées sera à parcourir 2 fois avant de retourner Place du 20 décembre à St Denis.

Le Rallye comptera ainsi 14 épreuves spéciales, dont 3 le vendredi, 5 le samedi et 6 le dimanche.

Trail: Ultra Trail Beachcomber Mauritius

L'UTBM aura lieu ce samedi à l'île Maurice avec toujours 4 courses au programme: le trail des 7 couleurs 100km, le trail de la perruche 47km, le trail du Nautile 25km et enfin le trail du souffleur 10km. Une fois encore, de nombreux coureurs réunionnais seront au départ sur les 4 épreuves qui arrivent toutes au luxueux Shandrani.

Jeux des Iles de l'Océan Indien: Dernière ligne droite

Les 10èmes Jeux des Iles de l'Océan Indien (JIOI) ont débuté il y a maintenant une semaine à l'île Maurice et prendront fin ce samedi. Ces deux dernières journées seront chargées auvec au programme:

Basketball: demi-finales et finales

Badminton: Finales

Cyclisme: Course en ligne

Football: petite finale (3ème place) et finale

Tennis de table: simples hommes et dames

Voile: windsurf, kitesurf, laser 4,7, laser radial

Volleyball: petites finales (3ème place) et finales

Boxe: Finales

Athlétisme: semi marathon, perche, longueur, 5000m, 4x400m

Surf: Super Girl Pro

Johanne Defay sera en compétition du côté d'Oceanside en Californie ce week end pour disputer un WQS 6000. La surfeuse réunionnaise fera son entrée en lice à partir du 3ème tour sur cette épreuve du circuit qualificatif qui pourrait lui permettre de récupérer des points utiles en cas de contre performance sur le circuit WCT.

La semaine prochaine, elle retrouvera Maxime Huscenot et Jorgann Couzinet non loin de là, à Huntington, pour disputer l'US Open, devenu lui aussi un WQS 10000 pour les filles.

sp/www.ipreunion.com