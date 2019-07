Voici les résultats sportifs du week-end (Photo rb/www.ipreunion.com)

Trail : La Trois Bassinoise

L'association culturelle et sportive de Trois Bassins organisait un trail ce dimanche avec deux formats proposés : 43km à 6h30 pis 25km à 8h00. Les départs et arrivées se faisaient à l'église de Trois Bassins pour un parcours en direction des hauts pour rejoindre le gite de Tamarins, puis redescente sur Trois Bassins via les paturâges pour les 25km alors que le Maido et la Glacère étaient au programme des 43km.

Sur les 43km, ils étaient 160 coureurs au départ : Aurélien Escolano s'est imposé en 3h59 devant Léo Rogaume en 4h05 et Grégory Bataille en 4h11. Côté féminin, Emilie Maroteaux l'a emporté en 5h29 devant Priscilla Nativel en 5h36 et Emilie Lauvergnat en 5h50.

Sur les 25km, ils étaient 120 coureurs au départ : Jean Patrice Payet s'est imposé en 1h56 devant Emmanuel Hadoux en 1h58 et Florian Durque en 2h10. Côté féminin, victoire de Eva Houdebine en 2h40 devant Fatima Hibon en 2h41 et Elise Fernandez en 2h52.

Course à pied : 5ème édition des 12km des Casernes

L'association Lantant' Casernes Joli Fond organisait une course sur route de 12km ce dimanche à St Pierre, via les quartiers de Casernes, Joli fond, Basse-Terre, Ligne paradis et Ligne des Bambous. 150 coureurs étaient au départ au stade des Casernes à 7h00. Adrien Chouchou s'est imposé en 42'48 devant Ludovic Jasmin en 43'56 et Sébastien Fontaine en 44'22. Côté féminin, victoire de Laurence Bègue en 54'04 devant Carmel Trébel en 54'05 et Frédérique Weigel en 49'12.

Course à pied : Boucle découverte de la Cressonnière

L'association sportive socio culturelle de la Cressonnière organisait un 10km sur route dimanche à Saint André dans le quartier de la Cressonnière, avec un tracé de 5km à parcourir deux fois. Une cinquantaine de coureurs étaient au départ. Alexandre Charletine l'a emporté en 37'59 devant Romain Léocadie en 38'50 et Mathieu Law Shung en 39'51. Côté féminin, victoire de Dominique Gomez en 48'04 devant Kévine Maillot en 48'34 et Pauline Fournel Barret en 52'29.

Rallye : 50ème tour auto

Le 50ème tour auto, rallye de la Réunion a eu lieu ce week end aux quatre coins de l'île et totalisait 668km dont 162km d'épreuves chronométrées. Pour la 1ère fois de sa carrière, Damien Dorseuil (Ford Fiesta) l'a emporté avec 2'' d'avance sur Thierry Law Long (Skoda Fabia) et 1'01 sur Olivier Payet (Peugeot 208). Pourtant, Thierry Law Long a été le plus rapide sur 8 spéciales parmi les 14 au programme. Mais Damien Dorseuil a construit sa victoire lors de la 4ème spéciale, les Radiers, repoussant Law Long à plus de 43 secondes! Ainsi Law Long n'a eu de cesse de réduire cet écart sur les 10 épreuves suivantes pour terminer finlement à 2 secondes du vainqueur.

Jeux des Iles de l'Océan Indien: Dernière ligne droite

Les 10èmes Jeux des Iles de l'Océan Indien (JIOI) se sont cloturé ce week end à l'île Maurice avec un bilan décevant pour la Réunion (171 médailles, 44 en or). En effet, l'île ne se classe que 3ème derrière Maurice (221 médailles, 92 en or) et Madagascar (127 médailles, 48 en or).

Voici le classement pour chaque discipline avec le nombre de médailles (or/argent/bronze):

Badminton: 2ème (2 2 2)

Athlétisme: 4ème (5 16 17)

Basketball: 2ème (0 1 1)

Beachvolley: 1ère (2 0 0)

Cyclisme: 1ère (1 1 0)

Boxe: 2ème (1 1 5)

Football: 1ère (1 0 0)

Haltérophilie: 4ème (5 16 19)

Natation: 1ère (19 12 20)

Judo: 1ère (7 4 3)

Rugby: 2ème (0 1 0)

Tennis de table: 4ème (1 1 0)

Volleyball: 7ème (0 0 0)

Voile: 3ème (0 3 2)

Surf: Super Girl Pro

Johanne Defay était en compétition du côté d'Oceanside en Californie ce week end pour disputer un WQS 6000. La surfeuse réunionnaise a fait son entrée en compétition au 3ème tour où elle a facilement dominé ses adversaires avec un surf tout en puissance. Les choses se sont compliquées au tour suivant où les vagues se faisaient rare au line up... Malgré une bonne vague notée 6,17 points, Defay n'a pas réussi à trouver de back up et s'est inclinée face à la future lauréate Samantha Sibley et la championne du Monde junior Kirra Pinkerton.

Dès cette semaine, elle retrouvera Maxime Huscenot et Jorgann Couzinet non loin de là, à Huntington, pour disputer l'US Open, devenu lui aussi un WQS 10000 pour les filles.

Escalade: Coupe d'Europe de vitesse jeunes

Quatre jeunes athlètes du club Austral Roc et membres du Pôle Espoir Outre-Mer, ont représenté la Réunion à l’étape de la coupe d’Europe de vitesse jeune de Tarnow en Pologne qui s’est déroulée les 19 et 20 juillet 2019. Iliann CHERIF a remporté la médaille d’or en cadet et Manon LEBON a obtenu la médaille de bronze en minime. En minime, Marius PAYET GABORIAUD a terminé à la 9ème place et Téo PAYET à la 13ème place.

